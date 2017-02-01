Новости спорта

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"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

Сегодня, 20:50

Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года
Усик может провести реванш против Гловацки в Нью-Йорке

Усик может провести реванш против Гловацки в Нью-Йорке

Сегодня, 20:41

Украинец может выступить в андеркарте боя Геннадия Головкина
"Динамо" на втором сборе сыграет с тремя китайскими клубами

"Динамо" на втором сборе сыграет с тремя китайскими клубами

Сегодня, 20:30

Пять соперников столичного клуба из семи уже известны, еще две игры будут утверждены в ближайшее время
"Донбасс" забросил "Витязю" 13 шайб

"Донбасс" забросил "Витязю" 13 шайб

Сегодня, 20:18

В последний раз "Витязь" проигрывал "всухую" еще 9 ноября 2016-го
ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро

ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро

Сегодня, 20:05

В "Динамо" настаивали, что футболист в последние месяцы в клубе не выполнял условия контракта
Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 19:26

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
"Шахтер" разгромил "Ольяненсе", Бланко Лещук оформил первый хет-трик (фото)

"Шахтер" разгромил "Ольяненсе", Бланко Лещук оформил первый хет-трик (фото)

Сегодня, 19:23

"Горняки" обыграли представителя второй лиги Португалии
Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом &ndash; это удар по всей стране"

Агент Зозули: "Называть герб Украины неонацистским символом – это удар по всей стране"

Сегодня, 19:02

Ультрас "Райо Вальекано" вынудили клуб отказаться от футболиста
"Шахтер" во Львове может заменить "Олимпик"

"Шахтер" во Львове может заменить "Олимпик"

Сегодня, 18:58

Донецкий клуб может частично компенсировать затраты на содержание "Арены Львов"
Тренер, выведший Исландию на Евро-2016, возглавил Норвегию

Тренер, выведший Исландию на Евро-2016, возглавил Норвегию

Сегодня, 18:43

Ларс Лагербек попытается вывести норвежскую сборную на ЧМ-2018
Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

Променявшая Украину на Россию легкоатлетка хочет выступать под нейтральным флагом

Сегодня, 18:18

Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов
Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули

Фанаты вынудили "Райо Вальекано" избавиться от Романа Зозули

Сегодня, 17:52

Из-за требований ультрас испанский клуб отменил аренду украинского нападающего
Онлайн матча "Шахтер" &ndash; "Ольяненсе" (видео)

Онлайн матча "Шахтер" – "Ольяненсе" (видео)

Сегодня, 17:29

Прямая трансляция спарринга "горняков" с португальским "Ольяненсе"
Игроки "Шахтера" &ndash; об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке

Игроки "Шахтера" – об обострении ситуации в Авдеевке и Донецке

Сегодня, 17:21

Максим Малышев и Тарас Степаненко прокомментировали ситуацию на Донбассе, призвав стороны к миру
"Заря" одержала первую победу в 2017 году

"Заря" одержала первую победу в 2017 году

Сегодня, 17:12

Украинский клуб на сборе в Турции со счетом 3:0 обыграл чешский "Словацко"
"Ворскла" сыграла вничью с седьмой командой Чехии

"Ворскла" сыграла вничью с седьмой командой Чехии

Сегодня, 16:43

Полтавчане на сборах в Турции провели спарринг с "Карвиной"
Элина Свитолина пришла на вечеринку теннисисток в ярком желтом платье (фото)

Элина Свитолина пришла на вечеринку теннисисток в ярком желтом платье (фото)

Сегодня, 16:27

Первая ракетка Украины в Тайване: яркий наряд и персональные фанаты
Юлия Паратова: "Медаль Олимпиады-2012 еще не получила"

Юлия Паратова: "Медаль Олимпиады-2012 еще не получила"

Сегодня, 16:27

Наша спортсменка должна получить "бронзу" после дисквалификации соперниц
Составы сборных Украины и Австралии на матч Кубка Федерации

Составы сборных Украины и Австралии на матч Кубка Федерации

Сегодня, 16:07

Поединок женских сборных по теннису пройдет 11-12 февраля в Харькове
Итальянские болельщики признали украинца Фесенко лучшим игроком тура

Итальянские болельщики признали украинца Фесенко лучшим игроком тура

Сегодня, 16:00

Кирилл Фесенко стал лучшим баскетболистом тура по версии болельщиков, набрав более 66% голосов
Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке (фото)

Как Кличко и Джошуа раскручивали свой бой на площади в Нью-Йорке (фото)

Сегодня, 15:31

Боксеры посетили США в рамках раскрутки предстоящего поединка в Лондоне
Брынзак: "Абрамовой приостановили дисквалификацию, чтобы она участвовала в соревнованиях"

Брынзак: "Абрамовой приостановили дисквалификацию, чтобы она участвовала в соревнованиях"

Сегодня, 14:57

Украинская биатлонистка пропустила год из-за употребления мельдония
Бронислав Иванович сменил "Челси" на российский "Зенит"

Бронислав Иванович сменил "Челси" на российский "Зенит"

Сегодня, 14:48

Сербский защитник подписал с "Зенитом" контракт на 2,5 года
"Динамо" подписало игрока сборной Сербии Александара Пантича

"Динамо" подписало игрока сборной Сербии Александара Пантича

Сегодня, 14:37

Киевляне усилились футболистом, который последние несколько лет отыграл в чемпионате Испании
Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации

Ольга Абрамова выступит на Кубке IBU после годичной дисквалификации

Сегодня, 13:26

Биатлонистка отбывала наказание за употребление допинга
Юлия Джима &ndash; лучшая спортсменка января в Украине

Юлия Джима – лучшая спортсменка января в Украине

Сегодня, 13:01

На чемпионате Европы наша биатлонистка завоевала полный комплект наград
Воры украли у баскетболиста Дерека Фишера пять чемпионских перстней НБА

Воры украли у баскетболиста Дерека Фишера пять чемпионских перстней НБА

Сегодня, 12:44

Неизвестные украли из дома игрока драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов
Владимир Кличко: "У меня есть только один выстрел и он должен быть точным"

Владимир Кличко: "У меня есть только один выстрел и он должен быть точным"

Сегодня, 12:23

Экс-чемпион мира – о бое с Джошуа, мотивации и наслаждении перерывом
У российских легкоатлетов забрали серебряные медали Олимпиады-2012

У российских легкоатлетов забрали серебряные медали Олимпиады-2012

Сегодня, 11:49

Участница эстафеты 4х400 метров попалась на допинге
Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Камбоджи

Украинский футболист продолжит карьеру в чемпионате Камбоджи

Сегодня, 11:20

Владимир Ордынский подписал контракт с клубом "Пномпень Краун"