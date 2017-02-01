Новости спорта

Поиск
Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года
Украинец может выступить в андеркарте боя Геннадия Головкина
Пять соперников столичного клуба из семи уже известны, еще две игры будут утверждены в ближайшее время
В последний раз "Витязь" проигрывал "всухую" еще 9 ноября 2016-го
В "Динамо" настаивали, что футболист в последние месяцы в клубе не выполнял условия контракта
На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
"Горняки" обыграли представителя второй лиги Португалии
Ультрас "Райо Вальекано" вынудили клуб отказаться от футболиста
Донецкий клуб может частично компенсировать затраты на содержание "Арены Львов"
Ларс Лагербек попытается вывести норвежскую сборную на ЧМ-2018
Подобные заявки уже отправлены в IAAF от более чем 30 спортсменов
Из-за требований ультрас испанский клуб отменил аренду украинского нападающего
Прямая трансляция спарринга "горняков" с португальским "Ольяненсе"
Максим Малышев и Тарас Степаненко прокомментировали ситуацию на Донбассе, призвав стороны к миру
Украинский клуб на сборе в Турции со счетом 3:0 обыграл чешский "Словацко"
Полтавчане на сборах в Турции провели спарринг с "Карвиной"
Первая ракетка Украины в Тайване: яркий наряд и персональные фанаты
Наша спортсменка должна получить "бронзу" после дисквалификации соперниц
Поединок женских сборных по теннису пройдет 11-12 февраля в Харькове
Кирилл Фесенко стал лучшим баскетболистом тура по версии болельщиков, набрав более 66% голосов
Боксеры посетили США в рамках раскрутки предстоящего поединка в Лондоне
Украинская биатлонистка пропустила год из-за употребления мельдония
Сербский защитник подписал с "Зенитом" контракт на 2,5 года
Киевляне усилились футболистом, который последние несколько лет отыграл в чемпионате Испании
Биатлонистка отбывала наказание за употребление допинга
На чемпионате Европы наша биатлонистка завоевала полный комплект наград
Неизвестные украли из дома игрока драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов
Экс-чемпион мира – о бое с Джошуа, мотивации и наслаждении перерывом
Участница эстафеты 4х400 метров попалась на допинге
Владимир Ордынский подписал контракт с клубом "Пномпень Краун"
Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Google
Войдите, используя ваш акаунт на сайте segodnya.ua
Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года
Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.