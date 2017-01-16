Новости спорта

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Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

Гонщик Формулы-1 Валттери Боттас заменил чемпиона мира в "Мерседесе"

Сегодня, 17:22

В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место
Луганская "Заря" подписала контракт с игроком сборной Армении

Луганская "Заря" подписала контракт с игроком сборной Армении

Сегодня, 17:06

Гегам Кадимян подписал соглашение на два года
Илья Марченко: "Матч с Марреем &ndash; лучший для меня за последнее время"

Илья Марченко: "Матч с Марреем – лучший для меня за последнее время"

Сегодня, 16:41

Наш теннисист на старте Australian Open проиграл первой ракетке мира
"Бавария" продлила контракт с героем финала ЛЧ-2013

"Бавария" продлила контракт с героем финала ЛЧ-2013

Сегодня, 16:17

Арьен Роббен будет играть за мюнхенцев до лета 2018 года
Роджер Федерер 18-й раз подряд вышел во второй круг Australian Open

Роджер Федерер 18-й раз подряд вышел во второй круг Australian Open

Сегодня, 16:01

Швейцарский теннисист провел первый матч за полгода
Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"

Немецкий гонщик Формулы-1 Паскаль Верляйн будет выступать за команду "Заубер"

Сегодня, 15:18

В прошлом сезоне пилот представлял "Манор" и набрал всего одно очко
Стало известно, почему сорвался трансфер Владислава Калитвинцева

Стало известно, почему сорвался трансфер Владислава Калитвинцева

Сегодня, 14:57

Полузащитник "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Германии
Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео)

Четвертая ракетка мира Вавринка попал сопернику мячом в пах на Australian Open (видео)

Сегодня, 14:55

Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму
В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире

В два раза дороже Роналду: назван самый дорогой футболист в мире

Сегодня, 14:16

Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте
Райан Гиггз может возглавить двукратного победителя Лиги чемпионов

Райан Гиггз может возглавить двукратного победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 14:09

Легендарный футболист "МЮ" готов начать тренерскую карьеру во втором дивизионе Англии
СМИ: Макаренко не захотел играть в "Динамо" за четверть миллиона долларов

СМИ: Макаренко не захотел играть в "Динамо" за четверть миллиона долларов

Сегодня, 13:54

Украинским защитником интересуются португальский "Спортинг" и российская "Уфа"
Футболист получил желтую карточку за то, что предложил девушке выйти за него замуж (видео)

Футболист получил желтую карточку за то, что предложил девушке выйти за него замуж (видео)

Сегодня, 13:47

Эштон Сарбер после забитого гола решил жениться
Шовковский препятствовал работе полицейских, пытавшихся передать повестку его девушке (видео)

Шовковский препятствовал работе полицейских, пытавшихся передать повестку его девушке (видео)

Сегодня, 12:58

Девушка экс-футболиста подозревается в ограблении квартиры
Тренер "Челси" попросил у журналиста торт на пресс-конференции (видео)

Тренер "Челси" попросил у журналиста торт на пресс-конференции (видео)

Сегодня, 12:48

Антонио Конте после матча признался, что очень проголодался
Мейвезер готов провести бой с Макгрегором, но требует за это $100 миллионов

Мейвезер готов провести бой с Макгрегором, но требует за это $100 миллионов

Сегодня, 12:44

Непобежденный боксер готов возобновить карьеру ради поединка со знаменитым бойцом UFC  
Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку (видео)

Тренер "Марселя" с помощью видеоповтора на телефоне указал арбитру на ошибку (видео)

Сегодня, 12:22

В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"
Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла (фото)

Леся Цуренко дала бой первой ракетке мира, но проиграла (фото)

Сегодня, 12:20

Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Ангелике Кербер
Видео ужасного падения горнолыжницы на скорости 100 км/ч (видео)

Видео ужасного падения горнолыжницы на скорости 100 км/ч (видео)

Сегодня, 11:56

Надя Фанкини вылетела с трассы и была эвакуирована на вертолете
Элина Свитолина: "Сделала подарок маме на день рождения"

Элина Свитолина: "Сделала подарок маме на день рождения"

Сегодня, 11:50

Украинская теннисистка с победы стартовала на Australian Open
Игрок "Шахтера" Бернард рассказал о первых днях сборов в Испании

Игрок "Шахтера" Бернард рассказал о первых днях сборов в Испании

Сегодня, 11:49

Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам
Стала известна сумма гонорара Хитрова за первое поражение на профессиональном ринге

Стала известна сумма гонорара Хитрова за первое поражение на профессиональном ринге

Сегодня, 11:39

Украинец проиграл американцу Алиму техническим нокаутом
Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото)

Английский вратарь показал жуткую шишку на голове (фото)

Сегодня, 11:17

Том Стюарт получил удар ногой в голову
"Ноттингем" стал первой британской командой, выигравшей Континентальный кубок

"Ноттингем" стал первой британской командой, выигравшей Континентальный кубок

Сегодня, 11:09

Английский клуб обыграл всех своих соперников по суперфиналу
Роналду сравнялся с легендой "Реала" по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании

Роналду сравнялся с легендой "Реала" по количеству голов с пенальти в чемпионате Испании

Сегодня, 10:39

Португалец реализовал 11-метровый в матче против "Севильи"
"Дакар"-2017 завершился: с дождями и оползнями, но без смертей

"Дакар"-2017 завершился: с дождями и оползнями, но без смертей

Сегодня, 10:35

Обзор 39-го ралли-рейда "Дакар": навигация-потеряшка, 13-й "Золотой бедуин" Петеранселя, сбитый мотоциклист и боливийские модницы
Стартовал Australian Open: кто фавориты у мужчин и женщин

Стартовал Australian Open: кто фавориты у мужчин и женщин

Сегодня, 10:11

Сегодня в Мельбурне стартовал первый "Большой шлем" года – Australian Оpen, и продлится он до 29 января
"Реал" прервал свою рекордную серию без поражений

"Реал" прервал свою рекордную серию без поражений

Сегодня, 09:58

Подопечные Зидана впервые проиграли с апреля 2016 года
Оксана Хвостенко &ndash; о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы

Оксана Хвостенко – о возвращении Вали Семеренко и взлете и падении Джимы

Сегодня, 09:42

Призерка чемпионата мира прокомментировала гонки уикенда
Ребров взял на сбор "Динамо" в Испанию семь игроков молодежной команды (видео)

Ребров взял на сбор "Динамо" в Испанию семь игроков молодежной команды (видео)

Сегодня, 09:41

Вратарь Бущан не полетел с командой из-за проблем с визой
Что нужно знать о реформе, пустившей на футбольный чемпионат мира 48 сборных

Что нужно знать о реформе, пустившей на футбольный чемпионат мира 48 сборных

Сегодня, 09:12

Анализ нового формата проведения чемпионатов мира: выгоды для Инфантино и угроза договорняков