Новости спорта

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"Милан" проиграл "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии

"Милан" проиграл "Наполи" и другие матчи 21-го тура чемпионата Италии

Вчера, 23:50

Расписание и результаты 21-го тура итальянской Серии А, таблица чемпионата: обновляется
19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко проиграла "Реалу" и другие матчи

19-й тур чемпионата Испании: команда Дениса Бойко проиграла "Реалу" и другие матчи

Вчера, 23:47

Чемпионат Испании: таблица, расписание и результаты матчей 19 тура
Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:45

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Египет обыграл Уганду на Кубке Африки (фото)

Египет обыграл Уганду на Кубке Африки (фото)

Вчера, 23:42

Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф
"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции

"Лион" сыграет с "Марселем" и другие матчи чемпионата Франции

Вчера, 23:19

Расписание и результаты 21-го тура Лиги 1
Селезнев дебютный гол в Турции забил с пенальти (видео)

Селезнев дебютный гол в Турции забил с пенальти (видео)

Вчера, 23:18

Украинский нападающий с пенальти забил "Галатасараю" в чемпионате Турции
Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото)

Гана досрочно гарантировала себе выход из группы на Кубке Африки (фото)

Вчера, 22:53

Ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций
17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"

17-й тур чемпионата Германии: Коноплянка против "Ингольштадта" и Юрченко против "Герты"

Вчера, 22:41

Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги
"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)

"Тоттенхэм" ушел от поражения в матче с "Манчестер Сити" (фото)

Вчера, 22:37

Проигрывая по ходу матча 0:2, лондонцы сумели вырвать ничью на выезде
22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

22 российских биатлониста оправданы по делу о допинге

Вчера, 22:32

Международный союз биатлонистов закрыл дела по 22 россиянам из-за отсутствия доказательст
Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули"

Киевское "Динамо" начало год с победы над немецким "Санкт-Паули"

Вчера, 22:11

Команда Сергей Реброва выиграла спарринг с клубом втором немецкой лиги
Россиянка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами (видео)

Россиянка сдвинула с места два трамвайных вагона с пассажирами (видео)

Вчера, 22:05

Мечта спортсменки — сдвинуть самолет и океанский лайнер
Экс-жена игрока сборной Украины Алиева: "У меня поломаны ребра, он бьет ногами и кулаками" (видео)

Экс-жена игрока сборной Украины Алиева: "У меня поломаны ребра, он бьет ногами и кулаками" (видео)

Вчера, 21:13

Бывшего полузащитника "Динамо" и сборной съемочная группа застала спящим в детском комнате в окружении бутылок от пива
"Реал" обыграл команду Дениса Бойко (фото)

"Реал" обыграл команду Дениса Бойко (фото)

Вчера, 19:53

Дубль Рамоса помог "Реалу" обыграть "Малагу" в матче чемпионата Испании  – 2:1
"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью и другие матчи 22-го тура чемпионата Англии

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" сыграли вничью и другие матчи 22-го тура чемпионата Англии

Вчера, 19:46

Расписание и результаты 22-го тура английской Премьер-лиги, таблица чемпионата: обновляется
Уэйн Руни забил 250-й гол за "Манчестер" и стал рекордсменом клуба (фото)

Уэйн Руни забил 250-й гол за "Манчестер" и стал рекордсменом клуба (фото)

Вчера, 19:37

Гол Руни со штрафного спас футболистов "Манчестер Юнайтед" от поражения в выездном матче со "Сток Сити"
Матч чемпионата Франции по футболу "Кан" &ndash; "Нанси" отменен из-за обледенения газона

Матч чемпионата Франции по футболу "Кан" – "Нанси" отменен из-за обледенения газона

Вчера, 19:26

Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене
Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги

Команда Коноплянки вырвала победу у одного из аутсайдеров Бундеслиги

Вчера, 18:51

Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут
Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" &ndash; "Санкт-Паули" (видео)

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Санкт-Паули" (видео)

Вчера, 18:50

Первый тренировочный спарринг киевлян на сборе в Испании
Украинцы &ndash; четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии

Украинцы – четвертые в эстафете на Кубке мира по биатлону в Италии

Вчера, 17:57

Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян
"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Суонси" в Премьер-лиге (фото)

"Ливерпуль" на своем поле проиграл "Суонси" в Премьер-лиге (фото)

Вчера, 17:02

Дубль Льоренте помог "Суонси" на выезде обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:2
"Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании

"Гранада" с Артемом Кравцом потерпела поражение в чемпионат Испании

Вчера, 16:10

Украинский форвард провел на поле весь поединок
На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба

На стадионе "Арсенала" появился баннер с собаками лидера клуба

Вчера, 15:46

Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой
Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты (фото,видео)

Онлайн шестого этапа Кубка мира по биатлону: новости, расписание и результаты (фото,видео)

Вчера, 15:33

Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов
Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции

Кубок мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве: расписание и трансляции

Вчера, 15:27

Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве
Юлия Джима заняла десятое место в масс-старте Кубка мира

Юлия Джима заняла десятое место в масс-старте Кубка мира

Вчера, 15:24

Впервые в карьере победу на этапе КМ праздновала немка Надин Хорхлер
Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира

Линдси Вонн выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира

Вчера, 14:56

Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки
Ольга Савчук завершила выступления на Australian Open

Ольга Савчук завершила выступления на Australian Open

Вчера, 14:35

Украинская теннисистка вместе с румынкой Олару проиграли в паре
Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря"

Сборная Украины заняла третье место на "Кубке Эгейского моря"

Вчера, 14:23

В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию
Марио Балотелли подозревает, что во Франции легализован расизм

Марио Балотелли подозревает, что во Франции легализован расизм

Вчера, 14:13

Форвард возмущен поведением болельщиков "Бастии" во время матча Лиги 1