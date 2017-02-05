Новости спорта

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В Яунде эмоционально смотрели финал Кубка Африки Камерун – Египет (2:1)
Российские хоккеисты в финале чемпионата мира по бенди проиграли команде Швеции
В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Сборная Камеруна по футболу обыграла египтян в финале Кубка африканских наций-2017
В четырех дивизионах чемпионата Англии не забивали в этом году пока только футболисты "Лестера"
Ультрас показали растяжку "Зозуле здесь не место" и обклеили арену листовками с перечеркнутым лицом футболиста
Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram
Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"
"Ювентус" примет "Интер" в центральном поединке в воскресенье
Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют
Футболисты "Айнтрахта" на своем поле победили "Дармштадт" в матче чемпионата Германии
В центральном поединке встретились лидеры чемпионата "Монако" и "Ницца"
Расписание, результаты и таблица английской Премьер-лиги
"МЮ" разгромил "Лестер" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу
В 35-м туре УХЛ "Донбасс" на дружковском "Альтаире" уступил "Кривбассу"
Украинские спортсмены за семь "медальных" дней завоевали восемь наград
Сексуальная автогонщица порадовала подписчиков в Instagram новым фото
Дубль Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси" в матче английской Премьер-лиги
Воскресный поединок завершился со счетом 4:0
Экс-чемпион мира дважды провалил допинг-тест
Футболист был впечатлен физической формой защитника команды Курта Зумы
Наша команда сыграет на турнире против Польши, Италии и Словении
Победный гол забил с пенальти Луис Мурьель
Рафинья Алькантара столкнулся c вратарем собственной команды
Карлос Тевес отпраздновал день рождения в китайской команде
Тим Кэйхилл получил красную карточку, готовясь выйти на замену
Максим Калиниченко на днях отпраздновал 38-летие
Рубен Бараха не против, если футболист останется в "Бетисе"
Рауль Рианчо прокомментировал скандальный трансфер украинского форварда
Чемпионы страны обыграли "Ривер Плейт"
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