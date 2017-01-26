Новости спорта

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На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
"Горняки" сыграют с представителем чемпионата Австрии
Американец в срочном порядке ищет замену Вавжику, попавшемуся на допинге
86-летний Экклстоун покинул пост исполнительного директора "Королевских гонок"
Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2019 года состоится в Италии
В Испании недовольны уровнем украинских игроков – им по стилю больше подходит Англия или Германия
Остановить развитие болезни нельзя. Можно только замедлить процесс
В четверг в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет матч за первое место турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги
Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ
Вырученные от матча средства пойдут на помощь пострадавшим, а также родственникам жертв авиакатастрофы
"Святые" по сумме двух встреч переиграли "Ливерпуль"
С 35-летним французским игроком подписан контракт на 18 месяцев
На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов
Болид Шумахера на эксклюзивных часах, Болт разрекламировал позу из танца, у Леброна корона по статусу, Уильямс создала дизайнерский бренд, а Бэйл судился с Бибером
Бизнесмены из Азии приобрели клуб Первой лиги, а венгерская академия просится во Вторую лигу
Американские теннисистки поборются за победу на Australian Open
В крови Станислава Микицея обнаружили следы от препарата для лечения гипертонии
Марта Костюк в Австралии обыгрывает более старших соперниц
Соперники украино-австралийского дуэта отказались от дальнейшего участия в турнире
В планах "Шахтера" – тренировки, серия контрольных матчей, а также участие в турнире Atlantic Cup
"Реал" пропустил от "Сельты" за два матча четыре гола
Турынцы взяли реванш у "россонери" за поражение в матче за Суперкубок в Катаре
В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Матч сборных Мали и Уганды турнирного значения не имел
В ответном матче "матрасники" дважды пропустили, но столько же и забили
Гонсалу Гедеш выступал за первую команду "орлов" с января 2015 года
За месяц до боя соперник Уайлдера Вавжик попался на допинге
Телеканал планирует организовать трансляцию документального фильма на 190 стран мира
Украинец продолжает радовать турецких болельщиков великолепной игрой
Календарь всех девяти этапов Кубка мира по биатлону, результаты всех завершенных гонок и расписание предстоящих этапов
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