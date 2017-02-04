Новости спорта

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Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца"
Владимир Кличко начал тренировки за три месяца до боя с Энтони Джошуа
Экс-игрок сборной Украины на сборах в Турции забивает за "Тосно"
"Гамбург" минимально обыграл "Байер" на старте 19-го тура Бундеслиги
Украинские спортсмены за пять "медальных" дней завоевали шесть наград
Украинский нападающий прокомментировал события последних дней в связи с его трансфером в "Райо Вальекано"
На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше 30 спаррингов с иностранными клубами
На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата
Третий по рейтингу украинский теннисист проиграл девятой ракетке Германии
Фанаты испанского клуба с "правой" идеологией встали на защиту украинца
Подписчики порноактрис в Twitter могут получить встречу с девушками в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс"
Дубль Марлоса в первом тайме и гол Борячука во втором принесли "горнякам" вторую подряд победу на турнире в Португалии
С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен состоится чемпионат мира по биатлону
Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют
Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"
Тим Цзю в Австралии нокаутировал в третьем раунде Марка Дэлби
Ураган повредил домашний стадион "Депортиво": матч с "Бетисом" перенесен на неопределенный срок
Выступавший в Испании футболист считает, что Роману нужно объясниться перед общественностью
Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки
Подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но ее здоровью ничего не угрожает
Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года
Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии
Зарплата испанского нападающего в новом клубе составит 30 миллионов евро в год
Украинский футболист никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось
Европейские скауты интересуются тренером "Динамо" еще с прошлого лета
Дисквалификацию футболиста не афишировали, желая оказать ему поддержку в борьбе с зависимостью
Эта медаль высшей пробы стала для Украины первой на соревнованиях 2017 года
Испанский клуб гарантирует украинскому футболисту безопасность
Поединок украинской и хорватской команды состоится 4 февраля
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