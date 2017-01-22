Новости спорта

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Расписание и результаты 21-го тура итальянской Серии А, таблица чемпионата: обновляется
Чемпионат Испании: таблица, расписание и результаты матчей 19 тура
В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф
Расписание и результаты 21-го тура Лиги 1
Украинский нападающий с пенальти забил "Галатасараю" в чемпионате Турции
Ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций
Расписание и результаты 17-го тура, таблица немецкой Бундеслиги
Проигрывая по ходу матча 0:2, лондонцы сумели вырвать ничью на выезде
Международный союз биатлонистов закрыл дела по 22 россиянам из-за отсутствия доказательст
Команда Сергей Реброва выиграла спарринг с клубом втором немецкой лиги
Мечта спортсменки — сдвинуть самолет и океанский лайнер
Бывшего полузащитника "Динамо" и сборной съемочная группа застала спящим в детском комнате в окружении бутылок от пива
Дубль Рамоса помог "Реалу" обыграть "Малагу" в матче чемпионата Испании – 2:1
Расписание и результаты 22-го тура английской Премьер-лиги, таблица чемпионата: обновляется
Гол Руни со штрафного спас футболистов "Манчестер Юнайтед" от поражения в выездном матче со "Сток Сити"
Причина – обледенение некоторых участков газона, а также сидений на арене
Тренер "Шальке" выпустил украинского полузащитника всего на пять минут
Первый тренировочный спарринг киевлян на сборе в Испании
Победили немцы, второе место у норвежцев, третье – у россиян
Дубль Льоренте помог "Суонси" на выезде обыграть "Ливерпуль" со счетом 3:2
Украинский форвард провел на поле весь поединок
Болельщики надеются, что баннер поможет Алексису Санчесу подписать новый контракт с командой
Первый подиум в сезоне Украине принес Сергей Семенов
Где смотреть все гонки шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве
Впервые в карьере победу на этапе КМ праздновала немка Надин Хорхлер
Это 78 победа и 128 подиум в карьере знаменитой спортсменки
Украинская теннисистка вместе с румынкой Олару проиграли в паре
В поединке за "бронзу" наши футболисты разгромили Словакию
Форвард возмущен поведением болельщиков "Бастии" во время матча Лиги 1
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