Новости спорта

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Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 13:20

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
"Шахтер" внес изменения в список спаррингов на сборе в Португалии

"Шахтер" внес изменения в список спаррингов на сборе в Португалии

Сегодня, 13:15

"Горняки" сыграют с представителем чемпионата Австрии
Потенциальный соперник Кличко готов сразиться с чемпионом WBC Уайлдером

Потенциальный соперник Кличко готов сразиться с чемпионом WBC Уайлдером

Сегодня, 13:01

Американец в срочном порядке ищет замену Вавжику, попавшемуся на допинге
Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию

Экс-глава Формулы-1 может создать альтернативную гоночную серию

Сегодня, 12:42

86-летний Экклстоун покинул пост исполнительного директора "Королевских гонок"
Украина узнала соперников по отбору на молодежный Евро-2019

Украина узнала соперников по отбору на молодежный Евро-2019

Сегодня, 12:08

Финальная часть молодежного чемпионата Европы 2019 года состоится в Италии
Агент: "Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим"

Агент: "Больше украинцев в топ-чемпионатах мы не увидим"

Сегодня, 11:59

В Испании недовольны уровнем украинских игроков – им по стилю больше подходит Англия или Германия
Легендарному футболисту и тренеру "Динамо" поставили страшный диагноз

Легендарному футболисту и тренеру "Динамо" поставили страшный диагноз

Сегодня, 11:43

Остановить развитие болезни нельзя. Можно только замедлить процесс
Сегодня в УХЛ пройдет матч за первое место в таблице: "Кременчук" принимает "Донбасс"

Сегодня в УХЛ пройдет матч за первое место в таблице: "Кременчук" принимает "Донбасс"

Сегодня, 11:37

В четверг в Кременчуге на Арене "Айсберг" пройдет матч за первое место турнирной таблицы Украинской хоккейной лиги
Экс-чемпион мира по боксу арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении

Экс-чемпион мира по боксу арестован за вождение автомобиля в токсическом опьянении

Сегодня, 11:23

Ранее де ла Хойя неоднократно сталкивался с проблемой зависимости от психотропных веществ
Экс-игрок "Динамо" принес Бразилии победу над Колумбией в матче памяти "Шапекоэнсе" (фото)

Экс-игрок "Динамо" принес Бразилии победу над Колумбией в матче памяти "Шапекоэнсе" (фото)

Сегодня, 11:07

Вырученные от матча средства пойдут на помощь пострадавшим, а также родственникам жертв авиакатастрофы
"Саутгемптон" стал первым финалистом Кубка лиги в Англии

"Саутгемптон" стал первым финалистом Кубка лиги в Англии

Сегодня, 10:49

"Святые" по сумме двух встреч переиграли "Ливерпуль"
Патрис Эвра перешел из "Ювентуса" в "Марсель"

Патрис Эвра перешел из "Ювентуса" в "Марсель"

Сегодня, 10:41

С 35-летним французским игроком подписан контракт на 18 месяцев
Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины

Универсиада-2017: расписание биатлонных гонок и состав сборной Украины

Сегодня, 10:40

На соревнования в Казахстан отправятся 15 украинских биатлонистов
Значки на миллион: как известные спортсмены зарабатывают на своем имени

Значки на миллион: как известные спортсмены зарабатывают на своем имени

Сегодня, 10:32

Болид Шумахера на эксклюзивных часах, Болт разрекламировал позу из танца, у Леброна корона по статусу, Уильямс создала дизайнерский бренд, а Бэйл судился с Бибером
Китайские инвесторы в "Сумах": в планах Премьер-лига и объединение с "Барсой"

Китайские инвесторы в "Сумах": в планах Премьер-лига и объединение с "Барсой"

Сегодня, 10:06

Бизнесмены из Азии приобрели клуб Первой лиги, а венгерская академия просится во Вторую лигу
Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира "Большого шлема"

Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира "Большого шлема"

Сегодня, 09:54

Американские теннисистки поборются за победу на Australian Open
Допинг-скандал в Украине: игроку "Александрии" грозит 4 года дисквалификации

Допинг-скандал в Украине: игроку "Александрии" грозит 4 года дисквалификации

Сегодня, 09:49

В крови Станислава Микицея обнаружили следы от препарата для лечения гипертонии
14-летняя украинка вышла в полуфинал юниорского Australian Open

14-летняя украинка вышла в полуфинал юниорского Australian Open

Сегодня, 09:39

Марта Костюк в Австралии обыгрывает более старших соперниц
Свитолина вышла в полуфинал Australian Open в миксте

Свитолина вышла в полуфинал Australian Open в миксте

Сегодня, 09:30

Соперники украино-австралийского дуэта отказались от дальнейшего участия в турнире
"Шахтер" провел первую тренировку в Португалии (фото)

"Шахтер" провел первую тренировку в Португалии (фото)

Сегодня, 09:21

В планах "Шахтера" – тренировки, серия контрольных матчей, а также участие в турнире Atlantic Cup
Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил "Реал" из Кубка Испании

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы выбил "Реал" из Кубка Испании

Сегодня, 00:09

"Реал" пропустил от "Сельты" за два матча четыре гола
"Ювентус" обыграл "Милан" в Кубке Италии

"Ювентус" обыграл "Милан" в Кубке Италии

Вчера, 23:52

Турынцы взяли реванш у "россонери" за поражение в матче за Суперкубок в Катаре
Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:09

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Египет в матче за первое место в группе обыграл Гану на Кубке Африки

Египет в матче за первое место в группе обыграл Гану на Кубке Африки

Вчера, 23:06

Матч сборных Мали и Уганды турнирного значения не имел
"Атлетико" вышел в полуфинал Кубка Испании

"Атлетико" вышел в полуфинал Кубка Испании

Вчера, 22:44

В ответном матче "матрасники" дважды пропустили, но столько же и забили
"ПСЖ" объявил о подписании контракта с нападающим "Бенфики"

"ПСЖ" объявил о подписании контракта с нападающим "Бенфики"

Вчера, 22:25

Гонсалу Гедеш выступал за первую команду "орлов" с января 2015 года
Украинский боксер Руденко &ndash; претендент на бой с чемпионом WBC Уайлдером

Украинский боксер Руденко – претендент на бой с чемпионом WBC Уайлдером

Вчера, 22:11

За месяц до боя соперник Уайлдера Вавжик попался на допинге
Американцы за рекордную сумму купили права на показ фильма о допинге в России

Американцы за рекордную сумму купили права на показ фильма о допинге в России

Вчера, 21:44

Телеканал планирует организовать трансляцию документального фильма на 190 стран мира
Караваев поучаствовал в трех голах "Фенербахче" в Кубке Турции (видео)

Караваев поучаствовал в трех голах "Фенербахче" в Кубке Турции (видео)

Вчера, 21:19

Украинец продолжает радовать турецких болельщиков великолепной игрой
Кубок мира по биатлону 2016/17: расписание и результаты

Кубок мира по биатлону 2016/17: расписание и результаты

Вчера, 20:19

Календарь всех девяти этапов Кубка мира по биатлону, результаты всех завершенных гонок и расписание предстоящих этапов