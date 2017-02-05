Новости спорта

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Как фанатели в столице Камеруна, выигравшего Кубок Африки-2017 (фото)

Как фанатели в столице Камеруна, выигравшего Кубок Африки-2017 (фото)

Сегодня, 23:54

В Яунде эмоционально смотрели финал Кубка Африки Камерун – Египет (2:1)
Скандал с российским гимном на чемпионате мира: исполнительница забыла слова (видео)

Скандал с российским гимном на чемпионате мира: исполнительница забыла слова (видео)

Сегодня, 23:45

Российские хоккеисты в финале чемпионата мира по бенди проиграли команде Швеции
Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Сегодня, 23:24

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Кубок Африки: Камерун одержал волевую победу над Египтом в финале (фото)

Кубок Африки: Камерун одержал волевую победу над Египтом в финале (фото)

Сегодня, 23:21

Сборная Камеруна по футболу обыграла египтян в финале Кубка африканских наций-2017
Чемпион Англии "Лестер" &ndash; единственная профи-команда в Англии, которая еще не забивала в 2017 году

Чемпион Англии "Лестер" – единственная профи-команда в Англии, которая еще не забивала в 2017 году

Сегодня, 22:58

В четырех дивизионах чемпионата Англии не забивали в этом году пока только футболисты "Лестера"
Фанаты "Райо Вальекано" во время матча устроили акцию против Романа Зозули (фото)

Фанаты "Райо Вальекано" во время матча устроили акцию против Романа Зозули (фото)

Сегодня, 22:48

Ультрас показали растяжку "Зозуле здесь не место" и обклеили арену листовками с перечеркнутым лицом футболиста
"Как всегда на высоте": жена Артема Кравца в чулках покорила подписчиков в соцсетях (фото)

"Как всегда на высоте": жена Артема Кравца в чулках покорила подписчиков в соцсетях (фото)

Сегодня, 22:07

Жена футболиста сборной Украины порадовала своих подписчиков новым фото в Instagram
Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Сегодня, 21:26

Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"
Чемпионат Италии: расписание и результаты 23 тура, таблица Серии А

Чемпионат Италии: расписание и результаты 23 тура, таблица Серии А

Сегодня, 21:22

"Ювентус" примет "Интер" в центральном поединке в воскресенье
Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Сегодня, 21:21

Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют
Артем Федецкий отыграл целый матч за "Дармштадт" в Бундеслиге

Артем Федецкий отыграл целый матч за "Дармштадт" в Бундеслиге

Сегодня, 21:20

Футболисты "Айнтрахта" на своем поле победили "Дармштадт" в матче чемпионата Германии
Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1

Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1

Сегодня, 21:01

В центральном поединке встретились лидеры чемпионата "Монако" и "Ницца"
24 тур чемпионата Англии: "Челси" обыграл "Арсенал", "Лестер" разгромлен на своем поле

24 тур чемпионата Англии: "Челси" обыграл "Арсенал", "Лестер" разгромлен на своем поле

Сегодня, 20:58

Расписание, результаты и таблица английской Премьер-лиги
Мхитарян поучаствовал в разгроме действующего чемпиона Англии "Лестера" (фото)

Мхитарян поучаствовал в разгроме действующего чемпиона Англии "Лестера" (фото)

Сегодня, 20:54

"МЮ" разгромил "Лестер" и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Англии по футболу
"Донбасс" проиграл "Кривбссу" в матче Украинской хоккейной лиги

"Донбасс" проиграл "Кривбссу" в матче Украинской хоккейной лиги

Сегодня, 20:17

В 35-м туре УХЛ "Донбасс" на дружковском "Альтаире" уступил "Кривбассу"
Медальный зачет Универсиады-2017: Украина сохранила восьмое место

Медальный зачет Универсиады-2017: Украина сохранила восьмое место

Сегодня, 19:57

Украинские спортсмены за семь "медальных" дней завоевали восемь наград
Самая известная девушка-гонщик Даника Патрик показала, как делает "мостик" (фото)

Самая известная девушка-гонщик Даника Патрик показала, как делает "мостик" (фото)

Сегодня, 19:28

Сексуальная автогонщица порадовала подписчиков в Instagram новым фото
"МанСити" на последней минуте вырвал победу в матче с "Суонси" (фото)

"МанСити" на последней минуте вырвал победу в матче с "Суонси" (фото)

Сегодня, 18:02

Дубль Жезуса принес "Манчестер Сити" победу над "Суонси" в матче английской Премьер-лиги
"Дженералз" во второй раз за два дня обыграл "Витязь" в УХЛ

"Дженералз" во второй раз за два дня обыграл "Витязь" в УХЛ

Сегодня, 17:21

Воскресный поединок завершился со счетом 4:0
Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Российского боксера Александра Поветкина исключили из рейтинга WBC

Сегодня, 16:54

Экс-чемпион мира дважды провалил допинг-тест
12 кубиков пресса шокировали звезду "Челси" Дидье Дрогба (видео)

12 кубиков пресса шокировали звезду "Челси" Дидье Дрогба (видео)

Сегодня, 16:26

Футболист был впечатлен физической формой защитника команды Курта Зумы
Сборная Украины объявила состав на Еврочеллендж

Сборная Украины объявила состав на Еврочеллендж

Сегодня, 16:11

Наша команда сыграет на турнире против Польши, Италии и Словении
"Сампдория" в гостях обыграла "Милан" в чемпионате Италии

"Сампдория" в гостях обыграла "Милан" в чемпионате Италии

Сегодня, 15:44

Победный гол забил с пенальти Луис Мурьель
ФОТОФАКТ. Ужасная травма полузащитника "Барселоны"

ФОТОФАКТ. Ужасная травма полузащитника "Барселоны"

Сегодня, 15:16

Рафинья Алькантара столкнулся c вратарем собственной команды
Самому высокооплачиваемому футболисту измазали лицо тортом

Самому высокооплачиваемому футболисту измазали лицо тортом

Сегодня, 14:43

Карлос Тевес отпраздновал день рождения в китайской команде
Ветеран сборной Австралии заработал необычное удаление (видео)

Ветеран сборной Австралии заработал необычное удаление (видео)

Сегодня, 14:13

Тим Кэйхилл получил красную карточку, готовясь выйти на замену
ФОТОФАКТ. Фанаты "Спартака" подарили портрет экс-игроку сборной Украины

ФОТОФАКТ. Фанаты "Спартака" подарили портрет экс-игроку сборной Украины

Сегодня, 13:54

Максим Калиниченко на днях отпраздновал 38-летие
Тренер "Райо Вальекано": "У меня не было возможности поговорить с Зозулей"

Тренер "Райо Вальекано": "У меня не было возможности поговорить с Зозулей"

Сегодня, 13:24

Рубен Бараха не против, если футболист останется в "Бетисе"
Испанский тренер сборной Украины: "Мне стыдно за то, что делают с Зозулей"

Испанский тренер сборной Украины: "Мне стыдно за то, что делают с Зозулей"

Сегодня, 12:52

Рауль Рианчо прокомментировал скандальный трансфер украинского форварда
"Ланус" стал обладателем Суперкубка Аргентины

"Ланус" стал обладателем Суперкубка Аргентины

Сегодня, 12:34

Чемпионы страны обыграли "Ривер Плейт"