Новости спорта

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Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1

Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1

Вчера, 23:54

Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца"
Кличко взял гантели и начал подготовку к самому ожидаемому бою года (видео)

Кличко взял гантели и начал подготовку к самому ожидаемому бою года (видео)

Вчера, 23:48

Владимир Кличко начал тренировки за три месяца до боя с Энтони Джошуа
"Довольный, как слон": Милевский забил гол в ворота армянского "Алашкерта" (видео)

"Довольный, как слон": Милевский забил гол в ворота армянского "Алашкерта" (видео)

Вчера, 23:35

Экс-игрок сборной Украины на сборах в Турции забивает за "Тосно"
"Байер" проиграл на выезде: Юрченко просидел в запасе

"Байер" проиграл на выезде: Юрченко просидел в запасе

Вчера, 23:24

"Гамбург" минимально обыграл "Байер" на старте 19-го тура Бундеслиги
Медальный зачет Универсиады-2017: Украина в десятке

Медальный зачет Универсиады-2017: Украина в десятке

Вчера, 23:14

Украинские спортсмены за пять "медальных" дней завоевали шесть наград
Роман Зозуля переживает о безопасности жены и детей

Роман Зозуля переживает о безопасности жены и детей

Вчера, 23:04

Украинский нападающий прокомментировал события последних дней в связи с его трансфером в "Райо Вальекано"
Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 22:55

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше 30 спаррингов с иностранными клубами
"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса" (видео)

"Звезда" обыграла кипрский клуб "Кармиотисса" (видео)

Вчера, 22:54

На кипрском сборе клуб из Кропивницкого обыграл команду высшего дивизиона местного чемпионата
Сергей Стаховский проиграл в четвертьфинале "челленджера" в Кемпере

Сергей Стаховский проиграл в четвертьфинале "челленджера" в Кемпере

Вчера, 22:42

Третий по рейтингу украинский теннисист проиграл девятой ракетке Германии
Ультрас "Бетиса" встретили Зозулю в Севилье: "Это твой дом"

Ультрас "Бетиса" встретили Зозулю в Севилье: "Это твой дом"

Вчера, 22:36

Фанаты испанского клуба с "правой" идеологией встали на защиту украинца
Две порнозвезды обещают обслужить 450 тысяч мужчин, если "Нью-Ингленд" выиграет Супербоул

Две порнозвезды обещают обслужить 450 тысяч мужчин, если "Нью-Ингленд" выиграет Супербоул

Вчера, 21:15

Подписчики порноактрис в Twitter могут получить встречу с девушками в случае победы "Нью-Ингленд Пэтриотс"
"Шахтер" всухую разгромил датский "Ольборг" (фото)

"Шахтер" всухую разгромил датский "Ольборг" (фото)

Вчера, 20:22

Дубль Марлоса в первом тайме и гол Борячука во втором принесли "горнякам" вторую подряд победу на турнире в Португалии
Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

Вчера, 20:00

С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен состоится чемпионат мира по биатлону
Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Вчера, 18:30

Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют
Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Вчера, 18:20

Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"
Сын легендарного Кости Цзю одержал первую победу нокаутом

Сын легендарного Кости Цзю одержал первую победу нокаутом

Вчера, 18:04

Тим Цзю в Австралии нокаутировал в третьем раунде Марка Дэлби
Из-за урагана команда Зозули не сможет вовремя сыграть с "Депортиво" (фото)

Из-за урагана команда Зозули не сможет вовремя сыграть с "Депортиво" (фото)

Вчера, 17:23

Ураган повредил домашний стадион "Депортиво": матч с "Бетисом" перенесен на неопределенный срок
Саленко: "Зозуле надо было сказать: "Я не прав, футбол &ndash; вне политики"

Саленко: "Зозуле надо было сказать: "Я не прав, футбол – вне политики"

Вчера, 15:57

Выступавший в Испании футболист считает, что Роману нужно объясниться перед общественностью
Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Срна: "Эти люди и регион устали от войны. Они нуждаются в мирной, спокойной жизни"

Вчера, 15:15

Хорватский футболист поддержал жителей Донецка и Авдеевки
20-летний футболист "Атлетико" арестован за избиение своей девушки

20-летний футболист "Атлетико" арестован за избиение своей девушки

Вчера, 14:50

Подруга находится в больнице с многочисленными ранами, но ее здоровью ничего не угрожает
Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

Все о скандале с трансфером Зозули: от "гибридной войны" до тега "МыВсеЗозуля"

Вчера, 14:10

Аренда украинского нападающего из "Бетиса" в "Райо Вальекано" завершилась большим скандалом
На финал Лиги чемпионов 2019 года претендуют только два города

На финал Лиги чемпионов 2019 года претендуют только два города

Вчера, 14:03

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года
Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира на Тайване

Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира на Тайване

Вчера, 13:38

Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии
Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом и переберется туда летом

Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом и переберется туда летом

Вчера, 13:34

Зарплата испанского нападающего в новом клубе составит 30 миллионов евро в год
Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"

Переводчик: "Зозуле сейчас очень плохо, он не ожидал такого и чувствует себя униженным"

Вчера, 13:20

Украинский футболист никогда не принадлежал к группам, о которых ранее говорилось
Агент: "Летом Ребров будет в Англии"

Агент: "Летом Ребров будет в Англии"

Вчера, 13:05

Европейские скауты интересуются тренером "Динамо" еще с прошлого лета
Новичок "Сток Сити" отбыл секретную дисквалификацию за употребление наркотиков

Новичок "Сток Сити" отбыл секретную дисквалификацию за употребление наркотиков

Вчера, 12:54

Дисквалификацию футболиста не афишировали, желая оказать ему поддержку в борьбе с зависимостью
Надежда Белкина завоевала золотую медаль на Универсиаде

Надежда Белкина завоевала золотую медаль на Универсиаде

Вчера, 12:35

Эта медаль высшей пробы стала для Украины первой на соревнованиях 2017 года
Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Зозуля примет решение по поводу возвращения в "Райо Вальекано" после обсуждения со своей семьей

Вчера, 12:25

Испанский клуб гарантирует украинскому футболисту безопасность
"Заря" на сборах в Турции сыграет с "Динамо"

"Заря" на сборах в Турции сыграет с "Динамо"

Вчера, 12:18

Поединок украинской и хорватской команды состоится 4 февраля