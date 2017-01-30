Новости спорта

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Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1
Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А
Расписание, результаты и турнирная таблица Примеры
Немецкий полузащитник завоевал доверие португальского тренера
В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Махмуд Кахраба забил решающий гол и лишил команды возможности сыграть дополнительное время
Украинский футболист появился в матче чемпионата Турции после перерыва
Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам
Приз футболисту вручил легендарный Боббби Чарльтон
Мо Фара выступил против запрета главы США в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран
Садьо Мане выступал в составе сборной Сенегала на Кубке Африки
В финале Франция сыграет с Норвегией
В финале французские гандболисты обыграли команду Норвегии
Расписание, результаты и турнирная таблица Бундеслиги
В полуфинале сборная Ганы встретится с Камеруном
В триумфальном сезоне 1966/67 "кельты" выиграли Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок, а также Кубок лиги
Немецкий полузащитник вышел в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней
Украинец считает Джошуа лучшим тяжеловесом в мире, но уверен в своей победе
Исмаили сделал селфи с новорожденным ребенком и женой
На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
Роман Яремчук забил дебютный гол на сборе
Клуб из Луганска пропустил дважды от "Лудогорца", за который сыграл украинец Пластун
Александар Пантич в ближайшее время должен пройти медосмотр в украинском клубе
Швейцарец повторил рекорд 35-летней давности и стал самым возрастным с 1972 года
Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму
Донецкие хоккеисты решили исход матча в двух первых периодах
Чемпион Украины встретится с пятой командой чемпионата Южной Кореи по итогам прошлого сезона
Теннисисты сыграли в финале Australian Open
Наша команда с одним штрафным кругом финишировала третьей
Каталонцы сравняли счет на последней минуте встречи
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