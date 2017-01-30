Новости спорта

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22-й тур чемпионата Франции: "Монако" устоял в матче против "ПСЖ" и другие матчи

22-й тур чемпионата Франции: "Монако" устоял в матче против "ПСЖ" и другие матчи

Сегодня, 00:04

Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1
22-й тур чемпионата Италии: "Сассуоло" проиграло "Юве", "Сампдория" обыграла "Рому"

22-й тур чемпионата Италии: "Сассуоло" проиграло "Юве", "Сампдория" обыграла "Рому"

Сегодня, 00:02

Расписание, результаты и турнирная таблица Серии А
20-й тур чемпионата Испании: "Бетис" без Зозули сыграл вничью с "Барсой"

20-й тур чемпионата Испании: "Бетис" без Зозули сыграл вничью с "Барсой"

Вчера, 23:48

Расписание, результаты и турнирная таблица Примеры
Моуринью включит Швайнштайгера в заявку "МЮ" на Лигу Европы

Моуринью включит Швайнштайгера в заявку "МЮ" на Лигу Европы

Вчера, 23:22

Немецкий полузащитник завоевал доверие португальского тренера
Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Вчера, 23:16

В Габоне с 14 января по 5 февраля проходит 31-й Кубок африканских наций
Египет стал последним полуфиналистом Кубка Африки (фото)

Египет стал последним полуфиналистом Кубка Африки (фото)

Вчера, 23:12

Махмуд Кахраба забил решающий гол и лишил команды возможности сыграть дополнительное время
Караваев потерпел первый разгром в составе "Фенербахче"

Караваев потерпел первый разгром в составе "Фенербахче"

Вчера, 23:00

Украинский футболист появился в матче чемпионата Турции после перерыва
"Шахтер" в Португалии: утром &ndash; отдых, вечером &ndash; тренировка (фото)

"Шахтер" в Португалии: утром – отдых, вечером – тренировка (фото)

Вчера, 22:42

Виктор Коваленко и Богдан Бутко приступили к пробежкам
Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед" (видео)

Руни получил шикарную награду лучшему бомбардиру в истории "Манчестер Юнайтед" (видео)

Вчера, 22:11

Приз футболисту вручил легендарный Боббби Чарльтон
Олимпийский чемпион Фара &ndash; о законе Трампа: "В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем"

Олимпийский чемпион Фара – о законе Трампа: "В Британии я стал рыцарем, а в США могу стать изгоем"

Вчера, 21:57

Мо Фара выступил против запрета главы США в отношении беженцев и мигрантов из мусульманских стран
"Ливерпуль" отправил самолет за своим футболистом в Африку, чтобы тот успел к матчу против "Челси"

"Ливерпуль" отправил самолет за своим футболистом в Африку, чтобы тот успел к матчу против "Челси"

Вчера, 21:48

Садьо Мане выступал в составе сборной Сенегала на Кубке Африки
Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф

Чемпионат мира по гандболу: расписание и результаты плей-офф

Вчера, 21:33

В финале Франция сыграет с Норвегией
Французы защитили титул чемпионов мира по гандболу (фото)

Французы защитили титул чемпионов мира по гандболу (фото)

Вчера, 21:27

В финале французские гандболисты обыграли команду Норвегии
18-й тур чемпионата Германии: команды украинцев проиграли свои матчи

18-й тур чемпионата Германии: команды украинцев проиграли свои матчи

Вчера, 20:57

Расписание, результаты и турнирная таблица Бундеслиги
Гана выбила команду динамовца Мбокани из Кубка Африки (фото)

Гана выбила команду динамовца Мбокани из Кубка Африки (фото)

Вчера, 20:42

В полуфинале сборная Ганы встретится с Камеруном
"Селтик" побил свой 50-летний рекорд по серии домашних матчей без поражений

"Селтик" побил свой 50-летний рекорд по серии домашних матчей без поражений

Вчера, 20:21

В триумфальном сезоне 1966/67 "кельты" выиграли Кубок европейских чемпионов, чемпионат и Кубок, а также Кубок лиги
"МЮ" в Кубке Англии разгромил "Уиган", Швайнштайгер забил первый гол в сезоне

"МЮ" в Кубке Англии разгромил "Уиган", Швайнштайгер забил первый гол в сезоне

Вчера, 20:03

Немецкий полузащитник вышел в стартовом составе манкунианцев впервые за 385 дней
Кличко рассказал о денежной мотивации и цели на предстоящий бой против Джошуа

Кличко рассказал о денежной мотивации и цели на предстоящий бой против Джошуа

Вчера, 19:43

Украинец считает Джошуа лучшим тяжеловесом в мире, но уверен в своей победе
Защитник "Шахтера" присутствовал при родах второго ребенка (фото)

Защитник "Шахтера" присутствовал при родах второго ребенка (фото)

Вчера, 19:21

Исмаили сделал селфи с новорожденным ребенком и женой
Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 19:06

На сегодняшний день команды украинской Премьер-лиги в 2017 году провели больше десяти спаррингов с иностранными клубами
"Динамо" ушло от поражения в матче против пятой команды чемпионата Южной Кореи (видео)

"Динамо" ушло от поражения в матче против пятой команды чемпионата Южной Кореи (видео)

Вчера, 19:03

Роман Яремчук забил дебютный гол на сборе
"Заря" в первом матче в 2017 году "всухую" проиграла участнику Лиги чемпионов

"Заря" в первом матче в 2017 году "всухую" проиграла участнику Лиги чемпионов

Вчера, 18:32

Клуб из Луганска пропустил дважды от "Лудогорца", за который сыграл украинец Пластун
"Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании

"Динамо" может усилиться защитником из чемпионата Испании

Вчера, 18:19

Александар Пантич в ближайшее время должен пройти медосмотр в украинском клубе
Самый старый и низкорейтинговый: все достижения победителя Australian Open Федерера

Самый старый и низкорейтинговый: все достижения победителя Australian Open Федерера

Вчера, 17:54

Швейцарец повторил рекорд 35-летней давности и стал самым возрастным с 1972 года
"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

"Манчестер Юнайтед" требует за Руни сумасшедшие деньги от китайцев

Вчера, 17:23

Английский клуб не против продать форварда, но намерен выручить за него крупную сумму
"Донбасс" в день рождения своего тренера обыграл "Белый Барс"

"Донбасс" в день рождения своего тренера обыграл "Белый Барс"

Вчера, 16:59

Донецкие хоккеисты решили исход матча в двух первых периодах
Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" &ndash; "Сувон Блувингз" (видео)

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Сувон Блувингз" (видео)

Вчера, 16:50

Чемпион Украины встретится с пятой командой чемпионата Южной Кореи по итогам прошлого сезона
Яркие кадры награждения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (фото)

Яркие кадры награждения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (фото)

Вчера, 15:43

Теннисисты сыграли в финале Australian Open
Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Сборная Украины выиграла "бронзу" чемпионата Европы в смешанной эстафете

Вчера, 15:24

Наша команда с одним штрафным кругом финишировала третьей
"Барселона" едва не проиграла "Бетису" в чемпионате Испании

"Барселона" едва не проиграла "Бетису" в чемпионате Испании

Вчера, 14:57

Каталонцы сравняли счет на последней минуте встречи