Новости спорта

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"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера"

"Заря" может заменить Караваева экс-игроком "Шахтера"

Сегодня, 22:00

В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"
Светличная о спортивных подарках для Харькова в 2017 году: "Болельщики на это заслуживают"

Светличная о спортивных подарках для Харькова в 2017 году: "Болельщики на это заслуживают"

События на ТК Украина

Сегодня, 21:58

Город не только примет матч "Шахтер"-"Сельта", но и добился проведения финала Кубка Украины по футболу
Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото)

Роналду с новой пассией и сексуальная Ева Лонгория: яркие кадры звезд вручения наград ФИФА (фото)

Сегодня, 21:41

Роналду явился с новой подружкой и сыном, а Зидан пришел с женой
Роналду: "Понимаю, почему представители "Барселоны" сегодня отсутствуют"

Роналду: "Понимаю, почему представители "Барселоны" сегодня отсутствуют"

Сегодня, 21:31

Португалец считает 2016 год лучшим в своей карьере
Шевченко вручил награду ФИФА за выдающуюся карьеру (фото)

Шевченко вручил награду ФИФА за выдающуюся карьеру (фото)

Сегодня, 21:20

Лауреатом премии стал 39-летний бразилец Фалькао
Роналду &ndash; лучший футболист года по версии ФИФА (фото)

Роналду – лучший футболист года по версии ФИФА (фото)

Сегодня, 20:56

Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд
Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии (видео)

Награда Ференца Пушкаша за лучший гол года по версии ФИФА досталась футболисту из Малайзии (видео)

Сегодня, 20:49

Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"
"Атлетико Насьональ" получил награду Fair Play от ФИФА

"Атлетико Насьональ" получил награду Fair Play от ФИФА

Сегодня, 20:38

Колумбийский клуб поддержал разбившийся в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"
Раньери &ndash; лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд &ndash; лучшая женщина-тренер

Раньери – лучший тренер года по вресии ФИФА, Нейд – лучшая женщина-тренер

Сегодня, 20:32

Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана
Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Болельщики "Ливерпуля" и "Боруссии" получили специальную награду от ФИФА

Сегодня, 20:17

Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"
В символическую сборную года ФИФА попали игроки только четырех клубов

В символическую сборную года ФИФА попали игроки только четырех клубов

Сегодня, 19:54

Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавили голкипер "Баварии" и защитник "Ювентуса"
Пилот "Форс Индия" признан лучшим гонщиком Латинской Америки

Пилот "Форс Индия" признан лучшим гонщиком Латинской Америки

Сегодня, 19:42

Мексиканец в прошлом сезоне Формулы-1 16 раз финишировал в первой десятке
СМИ: Гладкий договорился о переходе в "Аланьяспор"

СМИ: Гладкий договорился о переходе в "Аланьяспор"

Сегодня, 19:13

О трансфере нападающего "Динамо" в Турцию скоро будет объявлено официально
Зинедин Зидан признан тренером года по версии France Football

Зинедин Зидан признан тренером года по версии France Football

Сегодня, 19:03

Наставник "Реала" в дебютный сезон выиграл три трофея  
Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео)

Экс-игрок "Челси" Оскар забил гол в дебютном матче за китайский клуб (видео)

Сегодня, 18:48

Бразильский футболист тренировался с новой командой всего два дня
В России 12 хоккеистов оказались в больнице из-за отравления

В России 12 хоккеистов оказались в больнице из-за отравления

Сегодня, 18:32

Хоккеисты будут вынуждены провести 4-5 дней в больнице
Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео)

Украинец Приндета забил дебютный гол в чемпионате Греции (видео)

Сегодня, 18:10

Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"
19 хоккеисток отравились угарным газом в США

19 хоккеисток отравились угарным газом в США

Сегодня, 17:45

Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы
Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор"

Рыбка получил тяжелую травму в первом же матче за "Карабюкспор"

Сегодня, 17:21

Вратарь вынужден передвигаться на костылях
Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны"

Защитник "Вильярреала" получил перелом в матче против "Барселоны"

Сегодня, 16:58

На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель
"Шахтер" сыграет с "Сельтой" в Харькове 23 февраля &ndash; Светличная

"Шахтер" сыграет с "Сельтой" в Харькове 23 февраля – Светличная

Сегодня, 16:47

Город поможет провести в 2017 году много ярких спортивных событий
"Ростов" не взял Марко Девича на сборы

"Ростов" не взял Марко Девича на сборы

Сегодня, 16:36

Экс-игрок украинской сборной остается без клуба
Украинец Марченко потерял больше всех позиций в топ-100 рейтинга ATP

Украинец Марченко потерял больше всех позиций в топ-100 рейтинга ATP

Сегодня, 16:18

Долгополов и Стаховский опустились на одну позицию
Прикованный к постели Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта

Прикованный к постели Шумахер включен в "Зал славы" немецкого спорта

Сегодня, 15:50

Шумахер и биатлонистка Магдалена Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта
Диего Марадона подыграл ФИФА, назвав идею главы мирового футбола "фантастической"

Диего Марадона подыграл ФИФА, назвав идею главы мирового футбола "фантастической"

Сегодня, 15:30

Легендарный аргентинский футболист поддержал идею увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд
Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар"

Дожди спутали все планы организаторов ралли "Дакар"

Сегодня, 15:19

Седьмой этап многодневки сокращен вдвое из-за плохой погоды
Обидчик Кличко Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней

Обидчик Кличко Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней

Сегодня, 15:10

Тайсон Фьюри сменил свой ник в Twitter с Gypsy King на Gorga Tys
Месси и другие игроки "Барселоны" не полетят на вручение награды лучшему футболисту мира

Месси и другие игроки "Барселоны" не полетят на вручение награды лучшему футболисту мира

Сегодня, 14:50

Церемония The Best Awards в Цюрихе пройдет без участия звезд из каталонского клуба
Глава ФИФА сыграл в футбол с Марадоной и показал красную карточку главе УЕФА (фото)

Глава ФИФА сыграл в футбол с Марадоной и показал красную карточку главе УЕФА (фото)

Сегодня, 14:40

Джанни Инфантино сыграл в одной команде с Марадоной, Батистутой на турнире легенд
Турецкий журналист рассекретил цену на игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого

Турецкий журналист рассекретил цену на игрока сборной Украины Ярослава Ракицкого

Сегодня, 14:30

По данным Фирата Гюнаера, "Шахтер" не продаст своего защитника менее, чем за 30 миллионов евро