Новости спорта

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В марте Таргамадзе сломал ногу в товарищеском матче против "Горняка"
Город не только примет матч "Шахтер"-"Сельта", но и добился проведения финала Кубка Украины по футболу
Роналду явился с новой подружкой и сыном, а Зидан пришел с женой
Португалец считает 2016 год лучшим в своей карьере
Лауреатом премии стал 39-летний бразилец Фалькао
Награда лучшей футболистки мира досталась Карли Ллойд
Субри отличился с прямого удара со штрафного в матче против "Паханга"
Колумбийский клуб поддержал разбившийся в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"
Итальянский специалист обошел в голосовании Сантуша и Зидана
Фанаты отмечены за почтение памяти жертв трагедии "Хиллсборо"
Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавили голкипер "Баварии" и защитник "Ювентуса"
Мексиканец в прошлом сезоне Формулы-1 16 раз финишировал в первой десятке
О трансфере нападающего "Динамо" в Турцию скоро будет объявлено официально
Наставник "Реала" в дебютный сезон выиграл три трофея
Бразильский футболист тренировался с новой командой всего два дня
Хоккеисты будут вынуждены провести 4-5 дней в больнице
Наш футболист признан лучшим игроком матча против "Ларисы"
Пожарные установили, что уровень окиси углерода на арене был в несколько раз выше нормы
Вратарь вынужден передвигаться на костылях
На восстановление игроку потребуется от трех до четырех недель
Город поможет провести в 2017 году много ярких спортивных событий
Экс-игрок украинской сборной остается без клуба
Долгополов и Стаховский опустились на одну позицию
Шумахер и биатлонистка Магдалена Нойнер стали 103-м и 104-м членами "Зала славы" немецкого спорта
Легендарный аргентинский футболист поддержал идею увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд
Седьмой этап многодневки сокращен вдвое из-за плохой погоды
Тайсон Фьюри сменил свой ник в Twitter с Gypsy King на Gorga Tys
Церемония The Best Awards в Цюрихе пройдет без участия звезд из каталонского клуба
Джанни Инфантино сыграл в одной команде с Марадоной, Батистутой на турнире легенд
По данным Фирата Гюнаера, "Шахтер" не продаст своего защитника менее, чем за 30 миллионов евро
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