Новости спорта

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Бывший соперник Пакьяо и Мейвезера несколько раз пытался покончить с собой

Бывший соперник Пакьяо и Мейвезера несколько раз пытался покончить с собой

Сегодня, 10:26

Рикки Хаттон рассказал о своих проблемах вне ринга
От айсштока и скъеринга до хоккея с метлой: самые необычные зимние виды спорта

От айсштока и скъеринга до хоккея с метлой: самые необычные зимние виды спорта

Сегодня, 10:00

В будущем на Белых Олимпиадах могут давать медали за брумбол, гонки на сковородах и воздушных змеях
Впервые за 17 лет два английских игрока забили 20 и более голов в чемпионате Англии за год

Впервые за 17 лет два английских игрока забили 20 и более голов в чемпионате Англии за год

Сегодня, 09:43

В последний раз эту отметку преодолевали Энди Коули и Алан Ширер в 1998 году
Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою

Украинцы Хитров и Деревянченко помогут Головкину в подготовке к чемпионскому бою

Сегодня, 09:02

Джейкобс попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO
В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

В Харькове построят гигантский Ледовый дворец

Сегодня, 08:30

Жилмассив получит ледовую арену на 1000 зрителей, а возле НТУ ХПИ и Университета Воздушных сил зальют катки
Будь в форме: где поиграть в гандбол в Днепре

Будь в форме: где поиграть в гандбол в Днепре

Сегодня, 04:30

Детвору в Днепре начинают тренировать с восьми лет, а парни и девушки постарше могут тренироваться и соревноваться в студенческих командах
Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года

Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года

Вчера, 22:43

Клуб "Нью-Сейнтс" выиграл 27 поединков подряд
"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии

"Ливерпуль" обыграл "МанСити" в последнем матче года в Англии

Вчера, 21:30

Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи
Спортсмен 2016 года в Украине: опрос

Спортсмен 2016 года в Украине: опрос

Вчера, 21:19

Проголосуйте за лучшего, по вашему мнению, спортсмена уходящего года. Претенденты: Усик, Чебан, Ломаченко и Верняев
"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии

"МЮ" за минуту вырвал победу в "Миддлсбро" и другие новогодние матчи в Англии

Вчера, 19:01

"Челси" сохранил лидерство в Премьер-лиге
Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Филиппе Коутиньо признан лучшим бразильским футболистом в Европе

Вчера, 18:51

Форвард "Ливерпуля" в голосовании обошел Неймара
Опрос: спортсменка 2016 года в Украине

Опрос: спортсменка 2016 года в Украине

Вчера, 18:44

Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, спортсменку уходящего года. Претендентки: Харлан, Ризатдинова, Свитолина
Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

Вчера, 18:17

Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике
Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера

Сборная Канады по хоккею выиграла Кубок Шпенглера

Вчера, 18:01

В финале "Кленовые листья" обыграли "Лугано"
Официально: Александр Караваев переходит в "Фенербахче"

Официально: Александр Караваев переходит в "Фенербахче"

Вчера, 17:46

Футболист на правах аренды выступал за луганскую "Зарю"
Викторина: узнай автора по названию книги

Викторина: узнай автора по названию книги

Вчера, 17:33

Великие спортсмены зачастую становятся и отличными писателями
Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев

Визы спорта-2016: 68 главных событий в мире, которые не обошлись без украинцев

Вчера, 17:18

Наши спортсмены прославляли страну по всему миру
Опрос: выберите команду года в Украине

Опрос: выберите команду года в Украине

Вчера, 17:04

Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, команду уходящего года
Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки (видео)

Василий Иванчук едва не пропустил церемонию награждения, заигравшись в шашки (видео)

Вчера, 16:51

Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

Вчера, 16:08

Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое
Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир в Абу-Даби

Вчера, 15:56

В финале испанец в трех сетах обыграл Давида Гоффена
Ринат Ахметов: "Держать серебряные медали чемпионата Украины &ndash; для меня боль"

Ринат Ахметов: "Держать серебряные медали чемпионата Украины – для меня боль"

Вчера, 14:01

Президент "Шахтера" поздравил с новогодними праздниками и рассказал, что цель на 2017 год – "золото" чемпионата и достойное выступление в Лиге Европы
Фотоальбом-2016: самые яркие моменты мира спорта в уходящем году (фото)

Фотоальбом-2016: самые яркие моменты мира спорта в уходящем году (фото)

Вчера, 14:00

"Старушка" с ракеткой, прощание с Мамбой за $55 000, вечный рекорд Летающей рыбы, "пятерка" от Короля лыжни, а футболу – Болт
Опрос: разочарование года в украинском спорте

Опрос: разочарование года в украинском спорте

Вчера, 13:08

Выберите главное разочарование 2016 года в украинском спорте
Бойца ММА в Москве расстреляли из пневматического пистолета и избили битой

Бойца ММА в Москве расстреляли из пневматического пистолета и избили битой

Вчера, 12:51

В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности
Горнолыжник Боде Миллер пропустит этот сезон

Горнолыжник Боде Миллер пропустит этот сезон

Вчера, 10:27

Олимпийский чемпион пока не планирует завершать карьеру
Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук (фото)

Яркие кадры награждения украинских шахматистов Василия Иванчука и Анны Музычук (фото)

Вчера, 09:51

Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира
Спортсмены Энди Маррей и Мо Фара получили рыцарские звания от королевы Великобритании

Спортсмены Энди Маррей и Мо Фара получили рыцарские звания от королевы Великобритании

Вчера, 09:20

Елизавета II наградила атлетов за выдающиеся достижения в карьере
Российские фигуристы могут быть лишены медалей Сочи-2014

Российские фигуристы могут быть лишены медалей Сочи-2014

Вчера, 08:41

Под подозрением экс-украинка Татьяна Волосожар
Запись поединка Аманда Нуньес &ndash; Ронда Роузи (видео)

Запись поединка Аманда Нуньес – Ронда Роузи (видео)

Вчера, 08:14

Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку