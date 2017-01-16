Новости спорта

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В сезоне-2016 финн с 85 очками занял в общем зачете пилотов восьмое место
Гегам Кадимян подписал соглашение на два года
Наш теннисист на старте Australian Open проиграл первой ракетке мира
Арьен Роббен будет играть за мюнхенцев до лета 2018 года
Швейцарский теннисист провел первый матч за полгода
В прошлом сезоне пилот представлял "Манор" и набрал всего одно очко
Полузащитник "Динамо" мог продолжить карьеру в чемпионате Германии
Мартин Клижан не только уступил на старте турнира в Мельбурне, но и получил неприятную травму
Погба, за которого летом "МЮ" заплатил 105 миллионов евро, оказался только на третьем месте
Легендарный футболист "МЮ" готов начать тренерскую карьеру во втором дивизионе Англии
Украинским защитником интересуются португальский "Спортинг" и российская "Уфа"
Эштон Сарбер после забитого гола решил жениться
Девушка экс-футболиста подозревается в ограблении квартиры
Антонио Конте после матча признался, что очень проголодался
Непобежденный боксер готов возобновить карьеру ради поединка со знаменитым бойцом UFC
В матче чемпионата Франции марсельцы разгромно проиграли "Монако"
Украинская теннисистка в первом раунде Australian Open проиграла Ангелике Кербер
Надя Фанкини вылетела с трассы и была эвакуирована на вертолете
Украинская теннисистка с победы стартовала на Australian Open
Непросто придется в первые три-четыре дня, пока организм привыкает к нагрузкам
Украинец проиграл американцу Алиму техническим нокаутом
Том Стюарт получил удар ногой в голову
Английский клуб обыграл всех своих соперников по суперфиналу
Португалец реализовал 11-метровый в матче против "Севильи"
Обзор 39-го ралли-рейда "Дакар": навигация-потеряшка, 13-й "Золотой бедуин" Петеранселя, сбитый мотоциклист и боливийские модницы
Сегодня в Мельбурне стартовал первый "Большой шлем" года – Australian Оpen, и продлится он до 29 января
Подопечные Зидана впервые проиграли с апреля 2016 года
Призерка чемпионата мира прокомментировала гонки уикенда
Вратарь Бущан не полетел с командой из-за проблем с визой
Анализ нового формата проведения чемпионатов мира: выгоды для Инфантино и угроза договорняков
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