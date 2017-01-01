Новости спорта

Поиск
Рикки Хаттон рассказал о своих проблемах вне ринга
В будущем на Белых Олимпиадах могут давать медали за брумбол, гонки на сковородах и воздушных змеях
В последний раз эту отметку преодолевали Энди Коули и Алан Ширер в 1998 году
Джейкобс попробует отобрать у Головкина титулы в среднем весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO
Жилмассив получит ледовую арену на 1000 зрителей, а возле НТУ ХПИ и Университета Воздушных сил зальют катки
Детвору в Днепре начинают тренировать с восьми лет, а парни и девушки постарше могут тренироваться и соревноваться в студенческих командах
Клуб "Нью-Сейнтс" выиграл 27 поединков подряд
Победный гол был забит уже на восьмой минуте встречи
Проголосуйте за лучшего, по вашему мнению, спортсмена уходящего года. Претенденты: Усик, Чебан, Ломаченко и Верняев
"Челси" сохранил лидерство в Премьер-лиге
Форвард "Ливерпуля" в голосовании обошел Неймара
Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, спортсменку уходящего года. Претендентки: Харлан, Ризатдинова, Свитолина
Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике
В финале "Кленовые листья" обыграли "Лугано"
Футболист на правах аренды выступал за луганскую "Зарю"
Великие спортсмены зачастую становятся и отличными писателями
Наши спортсмены прославляли страну по всему миру
Проголосуйте за лучшую, по вашему мнению, команду уходящего года
Украинский гроссмейстер стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое
В финале испанец в трех сетах обыграл Давида Гоффена
Президент "Шахтера" поздравил с новогодними праздниками и рассказал, что цель на 2017 год – "золото" чемпионата и достойное выступление в Лиге Европы
"Старушка" с ракеткой, прощание с Мамбой за $55 000, вечный рекорд Летающей рыбы, "пятерка" от Короля лыжни, а футболу – Болт
Выберите главное разочарование 2016 года в украинском спорте
В 2012 году Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности
Олимпийский чемпион пока не планирует завершать карьеру
Наши гроссмейстеры завоевали три золотые медали на чемпионате мира
Елизавета II наградила атлетов за выдающиеся достижения в карьере
Под подозрением экс-украинка Татьяна Волосожар
Чемпионка UFC эффектно победила бывшую чемпионку
Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Google
Войдите, используя ваш акаунт на сайте segodnya.ua
Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года
Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.