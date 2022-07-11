Не понимаю, почему Динамо должно проходить Фенербахче. Ребров опустил на землю киевлян

Сергей Ребров объяснил, почему не считает Динамо фаворитом в противостоянии с Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов

Динамо не играло официальных матчей с декабря прошлого года / Фото: Коллаж: Сегодня

Известный в прошлом нападающий и тренер киевского Динамо Сергей Ребров поделился мыслями о предстоящем старте команды в Лиге чемпионов. 20 июля Динамо сыграет в квалификации против Фенербахче.

"Я слежу за Фенербахче. Не так часто, не так много, но достаточно времени. Смотрел последнюю игру против Бешикташа. Они сыграли вничью (1:1) дома. Не знаю, почему наши специалисты в восторге говорили, что мы должны проходить Фенербахче.

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Это очень сильная команда. У них португальский стиль игры. Они хорошо контролируют мяч, очень интенсивно играют. Фенербахче всегда может приобрести хороших качественных игроков под тренера. У Динамо, конечно, есть шансы. Но сейчас, в условиях войны, трудно назвать киевлян фаворитами в каком-то противостоянии Лиги чемпионов", – сказал Ребров в эфире программы ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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