Всемирная боксерская организация поддержала Украину в войне с Россией

WBO отметила призера Олимпийских игр Дениса Беринчика, который активно включился в борьбу против российских захватчиков

WBO гордится чемпионом из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала военной агрессии России многие украинские боксеры вступили в ряды ВСУ и теробороны. Среди них был обладатель пояса интерконтинентального чемпиона WBO в легком весе Денис Беринчик.

Серебряный призер Олимпийских игр активно помогает ВСУ и пострадавшим от российской агрессии. Такая патриотическая позиция украинского боксера не осталась без внимания WBO.

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На своей официальной странице в Instagram организация опубликовала фото Беринчика в военной форме и поддержала украинца и весь народ нашей страны в борьбе с агрессором.

"Да благословит бог храбрых украинцев, особенно нашего интернационального чемпиона Беринчика, который недавно записался в добровольцы, чтобы помочь в защите своей страны. Желаем всем мира и процветания", – говорится в сообщении WBO.

В комментарии к публикации Беринчик отреагировал на слова поддержки со стороны Всемирной боксерской организации.

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Ранее мы сообщали, что Денису Беринчику придется на время прервать службу в теробороне. Чемпион WBO International 22 октября проведет бой с обладателем титула Европейского боксерского союза (EBU) Иваном Менди из Франции.