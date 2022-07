Женское Евро-2022: полное расписание и результаты всех матчей турнира

В среду, 6 июля, в Англии стартовал чемпионат Европы-2022 по футболу среди женщин. В первом поединке, в котором сборная Англии обыграла Австрию (1:0), был побит рекорд посещаемости.

Участники Евро-2022.

В турнире принимают участие 16 сборных. Англия сыграет в финальной части континентального первенства на правах хозяев. Еще 15 сборных квалифицировались через отборочный турнир. Чемпионат проходит без сборной Украины, которая не смогла пройти отбор.

Добавим, что после исключения из турнира сборной России ее место заняла Португалия.

Регламент чемпионата.

16 команд, разделенные на четыре группы, сыграют групповую стадию турнира. По его итогам две лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.

Чемпионат Европы по футболу среди женщин проводится с 1984 года. Самая титулованная сборная Германии – на ее счету 8 золотых медалей (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013). Дважды чемпионами Европы становилась команда Норвегии (1987, 1993), по одному разу Швеция (1984) и Нидерланды (2017).

