Испания и Португалия назвали города для заявки на ЧМ-2030

Испания и Португалия намереваются подать общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Матчи должны пройти на 14 стадионах в двух странах.
Примечательно, что Испания является основной страной – там игры пройдут на 11 аренах.
Города-кандидаты на ЧМ-2030
Испания
- Мадрид
- Барселона
- Севилья
- Малага
- Бильбао
- Ла-Корунья
- Хихон
- Валенсия
- Сарагоса
- Лас-Пальмас
- Мурсия
- Сан-Себастьян
Португалия
- Лиссабон
- Порту
Португальцы хотят использовать два стадиона в столице и один в Порту. У Испании Мадрид и Барселона предлагают по два стадиона, так что стране еще предстоит выбрать те самые 11 из большего числа кандидатов.
Кто еще претендует на ЧМ-2030
Через восемь лет мундиаль готовы организовать Италия вместе с Саудовской Аравией.
После получения женского мундиаля и Олимпийских игр Австралия готова замахнуться на организацию мужского чемпионата мира по футболу.
ЧМ по футболу хотят провести в Израиле и Палестине. Такую идею озвучил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Чили, Аргентина, Уругвай и Парагвай хотят организовать юбилейный мундиаль.
Сербия, Болгария, Румыния и Греция подадут общую заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
Южная Корея предложит КНДР, Китаю и Японии провести вместе ЧМ-2030.
Великобритания планирует принять чемпионат мира по футболу 2030 года. Британцы хотят проводить матчи на территории всех ассоциаций.