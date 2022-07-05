Лига чемпионов: расписание и результаты первого раунда

30 команд начинают свой путь в надежде попасть в групповой турнир Лиги чемпионов

Шериф в прошлом сезоне с первого раунда квалификации дошел до группового этапа / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня начинаются матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.

К вашему вниманию расписание и результаты матчей квалификации ЛЧ.

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Вторник, 5 июля

19:00. Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)

Пюник (Армения) – Клуж (Румыния) 20:00. Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия)

Мальме (Швеция) – Викингур (Исландия) 20:45. Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)

Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория) 21:00. Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)

Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва) 21:00. Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)

Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан) 21:00. ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия) 21:30. Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта) 21:45. Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Среда, 6 июля

17:00. Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия) 19:00. Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры) 19:00. ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия) 20:30. Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания) 21:00. Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова) 21:15. Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)

Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь) 21:30. Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)

Ответные матчи пройдут – 12 и 13 июля.

Ранее мы писали, что российский тренер не включил украинца Александра Зубкова в состав на матч Лиги чемпионов.

Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. Наша команда сыграет против Фенербахче.