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Российские варвары уничтожили очередной украинский стадион (фото)

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июля, 16:42
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Оккупанты продолжают целенаправленно уничтожать спортивную инфраструктуру Украины
Стадион в Бахмуте подвергся обстрелу российских войск
Стадион в Бахмуте подвергся обстрелу российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Новой целью российских войск оказался стадион "Металлург" в городе Бахмут Донецкой области. В результате обстрела разрушена трибуна и помещения арены. Ранее оккупанты ракетным ударом "демилитаризировали" стадион в Николаеве.

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Спортивный комплекс "Металлург" был построен в 1949 году. В 2012 году на арене была проведена реконструкция стоимостью 119,4 миллиона гривен.

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На базе комплекса проводились спортивные соревнования по легкой атлетике, единоборствам и футболу. Стадион использовался в качестве резервной арены командой Первой лиги Краматорск.

В манеже спорткомплекса проводили подготовку олимпийские и паралимпийские сборные Украины по легкой атлетике.

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Арена вмещает 4800 зрителей, легкоатлетический манеж – 800 человек.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, во сколько обойдется восстановление уничтоженных рашистами спортивных объектов. Приблизительная сумма ущерба оценивается сотнями миллионов долларов.

Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны
Вадим Гутцайт назвал сколько спортивных объектов пострадало от войны / Фото: Коллаж: Сегодня

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