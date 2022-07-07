Гвардиола сделал подарок защитникам Украины

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола передал украинским воинам футбольный мяч с автографами чемпионов Англии

Гвардиола подарил мяч защитникам Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из лучших тренеров современного футбола Пеп Гвардиола сделал невероятный презент украинским военным. Этот жест он сделал в ответ на подарок от футбольного агента Олега Смалийчука. Об этом сообщает KDK.

Ранее Смалийчук вместе с военными на передовой сыграли в футбол и подарили мяч Пепу Гвардиоле. Так они отблагодарили испанца за поддержку Украины и Александра Зинченко.

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"Олег, я получил твой подарок. Большое спасибо тебе и твоим ребятам за видео, которое вы прислали, оно глубоко взволновало меня. Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдет. Когда получишь его, пришли мне еще одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки Манчестер Сити, выигравшие последний чемпионат Англии. Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернетесь к нормальной жизни, к своим близким", – сказал Гвардиола.

Напомним, наставник чемпионов Англии-2022 Хосеп Гвардиола неоднократно высказывался в поддержку Украины. Испанец даже упрекал ЕС и НАТО в недостаточной поддержке нашего государства.