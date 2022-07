Весь в отца: сын Бекхэма забил супергол со штрафного (видео)

В конце января Ромео Бекхэм дебютировал за Интер Майами. Клуб, который принадлежит его отцу. А теперь 19-летний полузащитник порадовал отца дебютным голом.

Случилось этом в матче Интер Майами – Орландо Сити. На 84-й минуте Ромео забил красивый гол со штрафного и установил окончательный счет встречи – 3:1.

19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv