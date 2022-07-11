Весь в отца: сын Бекхэма забил супергол со штрафного (видео)

Ромео Бекхэм забил за Интер Майами третий гол в ворота Орландо Сити и принес уверенную победу команде отца

Бекхэм может гордиться игрой сына / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце января Ромео Бекхэм дебютировал за Интер Майами. Клуб, который принадлежит его отцу. А теперь 19-летний полузащитник порадовал отца дебютным голом.

Случилось этом в матче Интер Майами – Орландо Сити. На 84-й минуте Ромео забил красивый гол со штрафного и установил окончательный счет встречи – 3:1.

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19-year-old Romeo Beckham scored his first goal of the season for Inter Miami II on a beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022

Дэвид Бекхэм – один из самых известных английских футболистов современности. Он выступал за Манчестер Юнайтед, Реал, Милан, ПСЖ. Сыграл больше сотни матчей за сборную Англии. Включен в список 100 великих британцев. Его фишкой были удары со штрафного.

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Футбольный клуб Интер Майами был создан в 2018 году. Он принадлежит группе инвесторов "Майами Бекхэм Юнайтед", возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.

Дэвид Бекхэм наблюдает за игрой Ромео

Отметим, что в сентябре 2021 года Бекхэм-младший присоединился к клубу Форт Лодердейл – резервистам Интер Майами. Ромео выступает на позиции правого вингера. Авторитетный портал Transfermarkt оценил футболиста в 50 тысяч евро.

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