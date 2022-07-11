Вопреки войне. Словацкий наставник сборной Украины готовит команду к сезону

Мужская сборная Украины по биатлону полным ходом готовится к новому сезону под руководством Юрая Санитры

Юрай Санитра продолжает работу в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабное вторжение России в Украину не позволило украинским биатлонистам завершить биатлонный сезон. Многие спортсмены по зову сердца стали на защиту своей Родины. К слову, лидер нашей команды Дмитрий Пидручный выступил против легионеров в сборной.

Несмотря на продолжающуюся агрессию государства-террориста, руководством Украины принято решение возобновить спортивные соревнования.

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В эти дни группа биатлонистов сборной Украины в составе Антона Дудченко, Дениса Насыко, Артема Примы, Тараса Лесюка, Дмитрия Пидручного, Богдана Цымбала и Дарьи Блашко проводит сбор в немецком Обергофе.

Наставник мужской сборной по биатлону Юрай Санитра рассказал, почему решил остаться работать в Украине после начала войны.

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"Когда 21 февраля после Олимпиады все разъехались по домам, никто даже не думал о том, что мы можем не поехать на последние этапы Кубка Мира. Тогда мы планировали, как будем работать в следующем олимпийском цикле. Но все изменилось 24 февраля, когда началась агрессия России против Украины.

В те дни была разная информация и телефонные разговоры. Я очень переживал за всех спортсменов и тренеров, а также болельщиков, которых так много в Украине. Я помогал, чем мог. Пять недель семья одного из моих спортсменов жила у меня. Это очень тяжелое время, и я долго думал, продолжать ли работать с командой. Я пообщался с родными и понял, что не могу покинуть своих спортсменов и украинский биатлон, когда им нужна помощь.

Мы постоянно были на связи и вместе думали, как работать дальше. Знаю, что почти всех ребят сразу после Пекина призвали в армию", – сказал Санитра в интервью biathlonworld.com.

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Ранее мы сообщали, что Урош Велепец не будет тренировать женскую сборную Украины по биатлону. Словенский специалист будет работать в тренерском штабе сборной Германии.