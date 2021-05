История одной фотографии. Почему гонщики курили на "Тур де Франс"

Два бельгийских велосипедиста Жульен Вервеке и Морис Гелдхол курили по ходу знаменитой многодневки. Тогда считалось, что курение полезно для выносливости

Этот легендарный снимок со знаменитой велогонки "Тур де Франс" был сделан в 1927 году и напечатан в книге An Intimate Portrait of the Tour de France.

По центру курят два известных бельгийских гонщика, победители этапов "Тур де Франс", Жульен Вервеке и Морис Гелдхол.

В те годы бытовало мнение, что курение открывает спортсменам второе дыхание и очень полезно в тех видах спорта, где требуется выносливость.

Сейчас этот снимок настолько популярен, что в интернете можно купить футболку, сумку или чехол для телефона с изображением бельгийских велосипедистов.

