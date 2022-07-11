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Тренер-победитель. Гендиректор Шахтера прокомментировал уход Де Дзерби

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июля, 18:24
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби проработал с "горняками" неполный сезон, прерванный в связи с агрессией России
Сергей Палкин поблагодарил Де Дзерби за яркий футбол
Сергей Палкин поблагодарил Де Дзерби за яркий футбол / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Сегодня стало известно, что донецкий Шахтер и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал уход Роберто Де Дзерби с тренерского мостика команды.

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"Дорогие друзья! ФК Шахтер и главный тренер Роберто Де Дзерби приняли решение о досрочном завершении сотрудничества. Де Дзерби провел с командой неполный сезон, всего 30 матчей, но даже за это время подтвердил, что является сильным и амбициозным тренером, а мы еще раз убедились, что год назад сделали абсолютно правильный выбор.

Клуб связывал с Роберто большие надежды, и очень жаль, что из-за сложившихся обстоятельств потенциал нашего сотрудничества не был реализован в полной мере.

Благодарим Мистера за время, проведенное в Шахтере, за яркий футбол, красивые победы и незабываемые эмоции. Де Дзерби вписал свое имя в историю клуба как тренер-победитель: он вместе с командой завоевал трофей Суперкубка Украины-2021 и уверенно вел Шахтер к чемпионскому титулу.

Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Новый главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отдельно хочется сказать спасибо Роберто и его тренерскому штабу за исключительную порядочность и преданность клубу, когда после начала полномасштабной войны они остались верны команде и вместе с ней провели благотворительный тур в поддержку Украины.

Желаю Роберто Де Дзерби и его ассистентам новых профессиональных успехов и больших достижений в тренерской карьере! Пусть впереди будет много великих побед и завоеванных трофеев! Спасибо, Роберто!", – написал Палкин в своем Facebook.

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Напомним, Роберто Де Дзерби возглавлял "горняков" с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба. Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей – 64:26).

С Де Дзерби "горняки" через квалификацию пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а в сентябре, обыграв Динамо (3:0), завоевали Суперкубок Украины.

Роберто Де Дзерби
Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Отметим, что по данным СМИ донецкий клуб возглавит хорватский специалист Игор Йовичевич.

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