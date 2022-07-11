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Цена любви к диктатору. Подлизу Путина обвинили в мошенничестве

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июля, 17:32
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун опозорился на весь мир своей любовью к кровавому маньяку Путину. Но как оказалось, эта любовь не была бескорыстна
Легенда автоспорта Берни Экклстоун оказался большим любителем "нефтяных" долларов
Легенда автоспорта Берни Экклстоун оказался большим любителем "нефтяных" долларов / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-функционер Формулы-1 Берни Экклстоун резко сменил свою риторику поддержки Путина и внезапно пожалел украинцев. Но это не спасло 91-летнего афериста.

Прокуратура Великобритании предъявила бизнесмену обвинения в мошенничестве. Спортивному функционеру вменяются махинации с незадекларированными иностранными активами на сумму более 400 миллионов фунтов стерлингов.

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"Королевская прокурорская служба изучила данные, переданные Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, и санкционировала выдвижение обвинений в мошенничестве Бернарду Экклстоуну из-за незадекларированных активов за рубежом, которые оцениваются в сумму более 400 миллионов фунтов", – говорится в сообщении прокурорской службы.

Похоже, это и есть цена любви к бункерному диктатору.

Напомним, ранее экс-босс Формулы-1 заявлял, что готов заслонить российского фюрера от пули и тот все делает правильно.

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У Путина появился 91-летний телохранитель
У Путина появился 91-летний телохранитель / Фото: Коллаж: Сегодня

Это вызвало тотальный хейт в спортивном сообществе. Звезда Формулы-1 Льюис Хэмилтон призвал лишить права публично высказываться любителям кровавого маньяка.

Льюис Хэмилтон подверг критике Берни Экклстоуна
Льюис Хэмилтон подверг критике Берни Экклстоуна / Фото: Коллаж: Сегодня

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