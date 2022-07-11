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Шахтер остался без главного тренера!

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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11 июля, 10:58
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Итальянский специалист Роберто Де Дзерби боролся за чемпионство и Кубок Украины, но вмешалась война
Де Дзерби с Шахтером выиграл Суперкубок Украины
Де Дзерби с Шахтером выиграл Суперкубок Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Донецкий Шахтер и главный тренер команды Роберто Де Дзерби приняли обоюдное решение о завершении сотрудничества. Ранее он был назван лучшим тренером Италии.

Роберто Де Дзерби возглавлял "горняков" с 25 мая 2021 года и стал 34-м главным тренером в истории клуба, пишет сайт Шахтера.

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Команда вместе с итальянским специалистом успела провести всего 30 официальных матчей, в которых одержала 20 побед при 5 ничьих и 5 поражениях (общая разница мячей – 64:26).

Роберто Де Дзерби – о матче в Молдове
Роберто Де Дзерби – о матче в Молдове / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

С Де Дзерби "горняки" через квалификацию пробились в групповой этап Лиги чемпионов, а в сентябре, обыграв Динамо (3:0), завоевали Суперкубок Украины.

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На момент остановки чемпионата Украины Шахтер имел серию в 8 побед кряду и был лидером Премьер-лиги (47 очков), а также продолжал борьбу за Кубок Украины.

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Динамо Динамо Дин
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Днепр-1 Днепр-1 Дне
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Заря Заря Зар
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Ворскла Ворскла Вор
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