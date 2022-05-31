1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
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Провал Украины. Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Team Lead Спорт Сегодня
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31 мая, 10:56
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Наши клубы на пятерых умудрились набрать в среднем 4,2 очка – это худший результат Украины за последние 20 лет
Украинские клубы еще осенью завершили свое выступление в еврокубках
Украинские клубы еще осенью завершили свое выступление в еврокубках / Фото: REUTERS

Еврокубковый сезон завершен финалом Лиги чемпионов. И время посмотреть на итоговую таблицу коэффициентов УЕФА.

Украину представляли пять клубов. И выступили они крайне слабо. Никто не пробился в весеннюю часть турниров. В среднем наши команды набрали 4,2 очка – это 25-й результат! Выше Украины даже Молдова с Азербайджаном...

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Очки наших клубов в еврокубках:

  • Шахтер – 9,5
  • Динамо – 5
  • Заря – 5
  • Колос – 1
  • Ворскла – 0,5

По итогам сезона Украина заняла 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дает нашей стране право выставлять в еврокубках пять команд: две – в Лиге чемпионов, две – в Лиге конференций и одну в Лиге Европы.

Итоговая таблица коэффициентов УЕФА-2021/2022

#Страна17/1818/1919/2020/2121/22Рейтинг
1Англия20.07122.64218.57124.35721.000106.641
2Испания19.71419.57118.92819.50018.42896.141
3Италия17.33312.64214.92816.28515.71476.902
4Германия9.85715.21418.71415.21416.21475.213
5Франция11.50010.58311.6667.91618.41660.081
6Португалия9.66610.90010.3009.60012.91653.382
7Нидерланды2.9008.6009.4009.20019.20049.300
8Австрия9.7506.2005.8006.70010.40038.850
9Шотландия4.0006.7509.7508.5007.90036.900
10Россия12.6007.5834.6664.3335.30034.482
11Сербия6.3756.0006.0005.5009.50033.375
12Украина8.0005.6007.2006.8004.20031.800
13Бельгия2.6007.8007.6006.0006.60030.600
14Швейцария6.5003.9006.4005.1257.75029.675
15Греция5.1005.1004.9005.1008.00028.200
16Чехия5.5006.5002.5006.6006.70027.800
17Норвегия4.0005.3753.7506.5007.62527.250
18Дания5.2504.8755.1254.1257.80027.175
19Хорватия5.1255.7504.3755.9006.00027.150
20Турция6.8005.5005.0003.1006.70027.100
21Кипр7.0006.1255.1254.0004.12526.375
22Израиль5.6252.6252.3757.0006.75024.375
23Швеция5.3754.1255.7502.5005.12522.875
24Болгария4.0004.0004.1254.0003.37519.500
25Румыния2.9002.3755.8753.7502.25017.150
26Азербайджан4.3752.3753.3752.5004.37517.000
27Венгрия1.6253.2504.5004.2502.75016.375
28Польша2.8752.2502.1254.0004.62515.875
29Казахстан4.2504.2503.3751.0002.87515.750
30Словакия1.8755.1253.0001.5004.12515.625
31Словения4.6253.1252.0002.2503.00015.000
32Беларусь3.2505.0002.5001.5000.25012.500
33Молдова2.7501.1250.7501.3755.25011.250
34Литва2.3752.6251.6251.6251.75010.000
35Босния1.3752.0001.5002.6251.6259.125
36Финляндия1.2500.8751.6251.3753.7508.875
37Люксембург0.8752.6253.0001.0001.2508.750
38Латвия0.7501.6252.2501.3752.6258.625
39Косово0.0002.5001.5001.8332.3338.166
40Ирландия1.1251.0001.2501.8752.8758.125
41Армения0.6251.5002.7501.3751.8758.125
42Сев.Ирландия0.7500.5002.3752.8331.6258.083
43Албания2.6251.0000.7502.0001.6258.000
44Фареры0.7501.1251.1252.7501.5007.250
45Эстония0.6250.5000.8751.3753.6667.041
46Мальта1.3751.5000.7501.5001.8757.000
47Грузия0.1251.6252.2501.7501.2507.000
48Сев.Македония3.1251.0000.5001.7500.6257.000
49Лихтенштейн2.0001.5002.5000.5000.0006.500
50Уэльс0.5001.0001.0001.5001.5005.500
51Гибралтар0.5001.0001.0001.6661.2505.416
52Исландия1.1251.5000.6250.6251.5005.375
53Черногория1.1250.3751.0001.6250.7504.875
54Андорра0.1660.8331.5000.6661.5004.665
55Сан-Марино0.1660.5000.0000.5000.1661.332

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