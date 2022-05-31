Провал Украины. Итоговая таблица коэффициентов УЕФА

Еврокубковый сезон завершен финалом Лиги чемпионов. И время посмотреть на итоговую таблицу коэффициентов УЕФА.
Украину представляли пять клубов. И выступили они крайне слабо. Никто не пробился в весеннюю часть турниров. В среднем наши команды набрали 4,2 очка – это 25-й результат! Выше Украины даже Молдова с Азербайджаном...
Очки наших клубов в еврокубках:
- Шахтер – 9,5
- Динамо – 5
- Заря – 5
- Колос – 1
- Ворскла – 0,5
По итогам сезона Украина заняла 12-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Это дает нашей стране право выставлять в еврокубках пять команд: две – в Лиге чемпионов, две – в Лиге конференций и одну в Лиге Европы.
Итоговая таблица коэффициентов УЕФА-2021/2022
|#
|Страна
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|Рейтинг
|1
|Англия
|20.071
|22.642
|18.571
|24.357
|21.000
|106.641
|2
|Испания
|19.714
|19.571
|18.928
|19.500
|18.428
|96.141
|3
|Италия
|17.333
|12.642
|14.928
|16.285
|15.714
|76.902
|4
|Германия
|9.857
|15.214
|18.714
|15.214
|16.214
|75.213
|5
|Франция
|11.500
|10.583
|11.666
|7.916
|18.416
|60.081
|6
|Португалия
|9.666
|10.900
|10.300
|9.600
|12.916
|53.382
|7
|Нидерланды
|2.900
|8.600
|9.400
|9.200
|19.200
|49.300
|8
|Австрия
|9.750
|6.200
|5.800
|6.700
|10.400
|38.850
|9
|Шотландия
|4.000
|6.750
|9.750
|8.500
|7.900
|36.900
|10
|Россия
|12.600
|7.583
|4.666
|4.333
|5.300
|34.482
|11
|Сербия
|6.375
|6.000
|6.000
|5.500
|9.500
|33.375
|12
|Украина
|8.000
|5.600
|7.200
|6.800
|4.200
|31.800
|13
|Бельгия
|2.600
|7.800
|7.600
|6.000
|6.600
|30.600
|14
|Швейцария
|6.500
|3.900
|6.400
|5.125
|7.750
|29.675
|15
|Греция
|5.100
|5.100
|4.900
|5.100
|8.000
|28.200
|16
|Чехия
|5.500
|6.500
|2.500
|6.600
|6.700
|27.800
|17
|Норвегия
|4.000
|5.375
|3.750
|6.500
|7.625
|27.250
|18
|Дания
|5.250
|4.875
|5.125
|4.125
|7.800
|27.175
|19
|Хорватия
|5.125
|5.750
|4.375
|5.900
|6.000
|27.150
|20
|Турция
|6.800
|5.500
|5.000
|3.100
|6.700
|27.100
|21
|Кипр
|7.000
|6.125
|5.125
|4.000
|4.125
|26.375
|22
|Израиль
|5.625
|2.625
|2.375
|7.000
|6.750
|24.375
|23
|Швеция
|5.375
|4.125
|5.750
|2.500
|5.125
|22.875
|24
|Болгария
|4.000
|4.000
|4.125
|4.000
|3.375
|19.500
|25
|Румыния
|2.900
|2.375
|5.875
|3.750
|2.250
|17.150
|26
|Азербайджан
|4.375
|2.375
|3.375
|2.500
|4.375
|17.000
|27
|Венгрия
|1.625
|3.250
|4.500
|4.250
|2.750
|16.375
|28
|Польша
|2.875
|2.250
|2.125
|4.000
|4.625
|15.875
|29
|Казахстан
|4.250
|4.250
|3.375
|1.000
|2.875
|15.750
|30
|Словакия
|1.875
|5.125
|3.000
|1.500
|4.125
|15.625
|31
|Словения
|4.625
|3.125
|2.000
|2.250
|3.000
|15.000
|32
|Беларусь
|3.250
|5.000
|2.500
|1.500
|0.250
|12.500
|33
|Молдова
|2.750
|1.125
|0.750
|1.375
|5.250
|11.250
|34
|Литва
|2.375
|2.625
|1.625
|1.625
|1.750
|10.000
|35
|Босния
|1.375
|2.000
|1.500
|2.625
|1.625
|9.125
|36
|Финляндия
|1.250
|0.875
|1.625
|1.375
|3.750
|8.875
|37
|Люксембург
|0.875
|2.625
|3.000
|1.000
|1.250
|8.750
|38
|Латвия
|0.750
|1.625
|2.250
|1.375
|2.625
|8.625
|39
|Косово
|0.000
|2.500
|1.500
|1.833
|2.333
|8.166
|40
|Ирландия
|1.125
|1.000
|1.250
|1.875
|2.875
|8.125
|41
|Армения
|0.625
|1.500
|2.750
|1.375
|1.875
|8.125
|42
|Сев.Ирландия
|0.750
|0.500
|2.375
|2.833
|1.625
|8.083
|43
|Албания
|2.625
|1.000
|0.750
|2.000
|1.625
|8.000
|44
|Фареры
|0.750
|1.125
|1.125
|2.750
|1.500
|7.250
|45
|Эстония
|0.625
|0.500
|0.875
|1.375
|3.666
|7.041
|46
|Мальта
|1.375
|1.500
|0.750
|1.500
|1.875
|7.000
|47
|Грузия
|0.125
|1.625
|2.250
|1.750
|1.250
|7.000
|48
|Сев.Македония
|3.125
|1.000
|0.500
|1.750
|0.625
|7.000
|49
|Лихтенштейн
|2.000
|1.500
|2.500
|0.500
|0.000
|6.500
|50
|Уэльс
|0.500
|1.000
|1.000
|1.500
|1.500
|5.500
|51
|Гибралтар
|0.500
|1.000
|1.000
|1.666
|1.250
|5.416
|52
|Исландия
|1.125
|1.500
|0.625
|0.625
|1.500
|5.375
|53
|Черногория
|1.125
|0.375
|1.000
|1.625
|0.750
|4.875
|54
|Андорра
|0.166
|0.833
|1.500
|0.666
|1.500
|4.665
|55
|Сан-Марино
|0.166
|0.500
|0.000
|0.500
|0.166
|1.332