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История одной фотографии. Самый знаменитый удар Зидана

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
6 октября, 12:19
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В финале чемпионата мира 2006 года Зинедин Зидан повздорил с Марко Матерацци и ударил соперника головой, за что получил красную карточку
Зидан бьет головой Матерацци в финале ЧМ-2006
Зидан бьет головой Матерацци в финале ЧМ-2006

Голландский фотограф Питер Шольс оказался единственным, успевшим заснять момент самого скандального эпизода финала ЧМ-2006.

В битве за трофей сошлись Италия и Франция. Уже на 7-й минуте Зинедин Зидан открыл счет, реализовав пенальти. Но на 19-й минуте итальянцы отыгрались благодаря голу Марко Матерацци.

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Кто бы мог подумать, что эти два игрока так ярко проявят себя на футбольном поле, что им установят памятник.

На 109-й минуте Зидан получил красную карточку за то, что ударил головой в грудь Матерацци.

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Зидан так объяснил свое поведение: "Я попросил его прекратить цеплять меня за майку, пообещав отдать ее после матча. После этого он несколько раз произнес оскорбления в адрес моей матери и сестры. Его слова глубоко оскорбили меня, и я не сдержался".

Матерацци долгое время отмалчивался. Он даже выпустил книгу "Что я на самом деле сказал Зидану", в которой привел 250 разных фраз.

Но Марко сделал свое дело, он спровоцировал лидера сборной Франции. Оставшись без Зидана французы сникли и проиграли в серии пенальти.

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А памятник "Удар головой" сейчас установлен на набережной Дохи.

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