Рекордсменке мира подсунули раскраску после встречи с Байденом

Легендарная гимнастка Симона Байлз попала в неловкую ситуацию в самолете, героиню Рио-2016 стюардессы спутали с ребенком

Рост гимнастки ввел в заблуждение стюардессу / Фото: Коллаж: Сегодня

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала забавную историю, как ее перепутали с ребенком во время перелета из Вашингтона. Ранее Симону покусала собака.

7 июля глава США Джо Байден наградил спортсменку Президентской медалью свободы.

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Байден вручает медаль Байлз

После церемонии Байлз возвращалась домой обратным рейсом.

"Мне попытались дать раскраску, когда я села в самолет. Я ответила: Не нужно, мне 25 лет", – написала в соцсетях спортсменка.

Рост Байлз составляет всего 142 см, поэтому стюардесса и попала в неловкую ситуацию.

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Симона Байлз родилась 14 марта 1997 года. Американская гимнастка – четырехкратная олимпийская чемпионка 2016 года, 19-кратная чемпионка мира (абсолютный рекорд в истории чемпионата мира), в том числе 5-кратная в абсолютном первенстве (2013, 2014, 2015, 2018, 2019).

Ранее Симоне досталось в США за проигрыш американской команды России на Олимпийских играх в Токио.