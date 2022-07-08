Команда NASCAR раскрасила машину в сине-желтые цвета (фото)

Команда из Германии Marko Stipp Motorsport, за которую выступает наш Евгений Соколовский, поддержала Украину в войне с Россией

Соколовский будет ездить на этой машине в европейской серии NASCAR / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая гоночная команда Marko Stipp Motorsport представила ливрею, посвященную Украине. За команду выступает украинский гонщик Евгений Соколовский. Кстати, по шлему киевского Шумахера будет сразу видно – украинец.

"Специальная ливрея выражает солидарность и поддержку в эти трудные времена родной стране Евгения, Украине и всем людям, пострадавшим от войны", – говорится в заявлении NASCAR.

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Команда примет участие на третьем этапе европейской серии NASCAR. Соревнования пройдут 9-10 июля в Италии. Ливрея останется на машине до финальных соревнований сезона, запланированных на 29 и 30 октября.

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