Постирал бы кулаки до локтей. Кличко признался, что бы сделал с Путиным

Легенда мирового бокса и мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос, готов ли он ударить кремлевского маньяка при встрече

Виталий Кличко готов остановить Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Агрессия путинской России против Украины шокирует весь цивилизованный мир масштабами преступлений против мирного населения. Самый главный вопрос на сегодня – как остановить бункерного старца.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко рассказал, ударил ли бы он Владимира Путина при встрече. Кстати, недавно Леннокс Льюис высказал слова поддержки нашему легендарному боксеру.

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"Я могу сказать одно: я очень часто получал подобного рода вопросы от журналистов. Если бы кулаками, физической силой решались вопросы в позитивном смысле, я бы, наверное, постирал кулаки до локтей. Если бы это остановило все это кровопролитие, то ответ очевиден. На вопрос "Как долго это будет продолжаться?", к большому сожалению, мы не можем ответить. Хотя ответ очевиден, исходя из поведения России. Путин и Россия уважают сильных. Будем сильными, будем защищать страну, будем показывать свою волю – отстанут. Со слабыми, к большому сожалению, не считаются", – сказал Виталий Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

Ранее Виталий Кличко рассказал, что сделает его брат Владимир, если хоть один российский боксер выйдет на ринг с флагом страны-агрессора.

К словам Владимира Кличко в боксерском мире прислушиваются / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня