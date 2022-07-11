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Хорошая новость для Динамо. Фенербахче выгнал экс-звезду Реала

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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11 июля, 23:35
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Накануне матчей Лиги чемпионов турецкий Фенербахче расторг контракт с чемпионом мира-2014 Месутом Озилом
Мексут Озил не сыграет с Динамо
Мексут Озил не сыграет с Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

20 июля Фенербахче сыграет с Динамо в Лиге чемпионов. Перед ответственными матчами квалифайна турецкий клуб решил расстаться с экс-игроком Реала и Арсенала Месутом Озилом. Об этом сообщает NTV Sport.

В команде возлагали огромные надежды на чемпиона мира-2014. Но хавбек постоянно капризничал и конфликтовал с главным тренером команды Исмаилом Карталом. С нового сезона команду тренирует Жорже Жезуш, но на Озила он не рассчитывает.

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Стороны решили расторгнуть контракт, который действовал до лета 2024 года. По данным источника, немецкий футболист турецкого происхождения продолжит карьеру в Истанбул Башакшехире. Кстати, вместо Озила турецкий гранд собирается подписать двух суперпенсионеров – Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

Кавани и Суарес – мощный дует форвардов из Уругвая
Кавани и Суарес – мощный дует форвардов из Уругвая / Фото: Коллаж: Сегодня

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Месуту Озилу – 33 года. Играл за Шальке-04, Вердер, Реал, Арсенал. С королевским клубом выигрывал чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок. Коллекцию из шести трофеев немецкий турок собрал в Англии: Кубок (3) и Суперкубок (3). С Вердером Озил также становился обладателем Кубка Германии.

Месут Озил
Месут Озил / Фото: AFP

В составе сборной Германии Месут Озил становился чемпионом мира (2014), бронзовым призером ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

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Месут Озил
Месут Озил / Фото: AFP

Напомним, матчи киевского Динамо с турецким Фенербахче состоятся 20 и 27 июля.

Ранее Сергей Ребров предупредил Динамо, что пройти Фенербахче будет крайне сложно.

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