Российский тренер не внес украинца в заявку на Лигу чемпионов

Уже на этой неделе состоятся поединки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 6 июля венгерский Ференцварош сыграет против Тобола из Казахстана.
Украинский полузащитник Ференцвароша Александр Зубков не попал в заявку на квалификацию Лиги чемпионов. Почему так произошло в клубе не объяснили.
Напомним, что главным тренером Ференцвароша является российский специалист Станислав Черчесов. После начала войны Зубков отказывался играть под руководством Черчесова.
25-летний полузащитник Александр Зубков переехал в Будапешт из донецкого Шахтера в 2019 году, когда клуб тренировал Сергей Ребров.
С Ференцварошем трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок Венгрии.
Ранее Анна Зубкова, жена Александра, рассказала, сколько должен зарабатывать ее муж. Для простого украинца цифры просто астрономические.