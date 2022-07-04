Российский тренер не внес украинца в заявку на Лигу чемпионов

Полузащитник Александр Зубков не попал в заявку Ференцвароша на первый отборочный раунд Лигу чемпионов

Черчесову не нужен Зубков в Лиге чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже на этой неделе состоятся поединки первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. 6 июля венгерский Ференцварош сыграет против Тобола из Казахстана.

Украинский полузащитник Ференцвароша Александр Зубков не попал в заявку на квалификацию Лиги чемпионов. Почему так произошло в клубе не объяснили.

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Напомним, что главным тренером Ференцвароша является российский специалист Станислав Черчесов. После начала войны Зубков отказывался играть под руководством Черчесова.

25-летний полузащитник Александр Зубков переехал в Будапешт из донецкого Шахтера в 2019 году, когда клуб тренировал Сергей Ребров.

С Ференцварошем трижды становился чемпионом страны и выиграл Кубок Венгрии.

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Ранее Анна Зубкова, жена Александра, рассказала, сколько должен зарабатывать ее муж. Для простого украинца цифры просто астрономические.