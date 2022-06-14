Лига чемпионов уже скоро: полные результаты жеребьевки

Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.
Итоги жеребьевки
- Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)
- Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)
- Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
- Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
- Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
- Мальме (Швеция) – победитель предварительного раунда
- Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)
- ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)
- ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
- Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)
- Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
- Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
- Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
- Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)
Соперник Мальме определится в предварительном раунде. 21 июня в полуфиналах встретятся Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия), Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра). Финал – 24 июня.
Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 июля, ответные – 12/13 июля.
Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. А донецкий Шахтер попал сразу в групповой турнир Лиги чемпионов.