Лига чемпионов уже скоро: полные результаты жеребьевки

Команды с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА узнали с кем будуть играть в первом раунде квалификации главного клубного турнира Европы

Первые матчи пройдут 5/6 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов. В нем примут участие команды, которые находятся низко в рейтинге УЕФА.

Итоги жеребьевки

Пюник (Армения) – Клуж (Румыния)

Марибор (Словения) – Шахтер С (Беларусь)

Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Мальме (Швеция) – победитель предварительного раунда

Балкани (Косово) – Жальгирис (Литва)

ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фареры)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)

Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)

Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)

Слован (Словакия) – Динамо Б (Грузия)

Соперник Мальме определится в предварительном раунде. 21 июня в полуфиналах встретятся Левадия (Эстония) – Викингур (Исландия), Ла Фиорита (Сан-Марино) – Интер Эскальдес (Андорра). Финал – 24 июня.

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Первые матчи первого отборочного раунда ЛЧ пройдут 5/6 июля, ответные – 12/13 июля.

Напомним, что со второго квалификационного раунда стартует киевское Динамо. А донецкий Шахтер попал сразу в групповой турнир Лиги чемпионов.