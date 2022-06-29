Ребенок умер у меня на руках: президент футбольного клуба воюет на Донбассе

Президент футбольного клуба Агробизнес Олег Собуцкий рассказал о своем участии в боевых действиях на Донбассе. Ранее большая часть футболистов Агробизнеса не захотели возвращаться в Украину во время войны.

"Может быть, видели новость о том, что в Луганской области убили 6-летнего мальчика.

Они нас бомбили. Мина упала... Я стометровку в молодости так не бегал, как с этим ребенком на руках в лисичанскую больницу. Километра два. Он у меня на руках и умер. Знаете, после этого совсем по-другому смотришь на жизнь", – рассказал Собуцкий в интервью Футбол NEWS.