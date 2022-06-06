Стал известен состав корзин группового раунда ЛЧ. Где Шахтер и Динамо

Шахтер окажется в третьей корзине на основной стадии, тогда как Динамо нужно еще пройти квалификацию

Шахтер и Динамо представят Украину в Лиге чемпионов

В конце мая подошел к концу клубный сезон 2021/2022. Его финалом стала битва за трофей Лиги чемпионов, в котором Реал минимально одолел Ливерпуль.

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Тем временем, команды уже готовятся к новому сезону и розыгрышу ЛЧ. Напрямую в групповую стадию попадут 26 команд, еще шесть будут определяться по итогам квалификации.

Уже известен почти весь состав 3-х из четырех корзин. Формальный чемпион Украины донецкий Шахтер оказался в третьей корзине и точно не встретится в группе с такими грандами, как Интер, Боруссия Д или Наполи.

Футболисты Шахтера по всей Европе рассказывали о зверствах российских оккупантов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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КОРЗИНА 1: Реал, Айнтрахт, Манчестер Сити, Милан, Бавария, ПСЖ, Порту, Аякс.

КОРЗИНА 2: Ливерпуль, Челси, Барселона, Ювентус, Атлетико, Севилья, Лейпциг, Тоттенхэм.

КОРЗИНА 3: Боруссия Д, Зальцбург, Шахтер, Интер, Наполи, Спортинг, Байер, Марсель*.

КОРЗИНА 4: Брюгге, Селтик.

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Марсель может опуститься в четвертую корзину, если квалификацию сможет пройти хотя бы одна команда из квартета Бенфика, Рейнджерс, Динамо Загреб или Црвена Звезда. Приоритет на последнее место в третьей корзине будет у португальцев.

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Динамо же начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Там соперником подопечных Мирчи Луческу станет Фенербахче или АЕК Ларнака. Если киевляне будут успешны, то для выхода в группу им предстоит пройти еще две стадии.

Киевское Динамо сыграет с действующим чемпионом Хорватии / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В третьем раунде отбора соперником киевлян могут стать Монако, Штурм, Унион Сент-Жиллуаз или же один из трио Мидтьюлланд/Фенербахче/АЕК. Те же соперники станут потенциальными в раунде плей-офф, только к ним могут добавиться Рейнджерс и Бенфика.

Выход в групповую стадию обеспечит Динамо место в четвертой корзине. Жеребьевка основного раунда пройдет 25 августа. Финал турнира назначен на 10 июня 2023 года в Стамбуле.