Неожиданное место Украины. ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных

В июне национальные команды провели оставшиеся матчи отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций. По итогам поединков ФИФА обновила рейтинг сборных.
Подопечные Петракова сохранили за собой 27-ю строчку рейтинга, набрав 1542,79 балла. "Сине-желтые" сыграли в июне пять матчей, из которых три выиграли, один свели вничью и один проиграли (Шотландия – 3:1, Уэльс – 0:1, Ирландия – 1:0, 1:1, Армения – 3:0).
Среди европейских сборных Украина находится на 16-й позиции.
Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в рейтинге следующие места: Шотландия – 45-е, Ирландия – 47-е, Армения – 92-е.
Возглавляет реестр сильнейших команд Бразилия, на втором месте Бельгия, а замыкает тройку Аргентина, оттеснившая Францию на 4-ю строчку.
Рейтинг сборных мира по версии ФИФА
- 1. Бразилия – 1837,56
- 2. Бельгия – 1821,92
- 3. Аргентина – 1770,65
- 4. Франция – 1764,85
- 5. Англия – 1737,46
- 6. Испания – 1716,93
- 7. Италия – 1713,86
- 8. Нидерланды – 1679,41
- 9. Португалия – 1678,65
- 10. Дания – 1665,47
...
- 27. Украина – 1542,79
Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!— FIFA.com (@FIFAcom) June 23, 2022
Brazil stay top
Kazakhstan the big climbers
France fall out of the top three
Argentina onto the podium
https://t.co/a21y1LVBnLpic.twitter.com/OkJ6mWnsFm
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