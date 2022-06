Неожиданное место Украины. ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных

В июне национальные команды провели оставшиеся матчи отбора на ЧМ-2022 и Лиги наций. По итогам поединков ФИФА обновила рейтинг сборных.

Подопечные Петракова сохранили за собой 27-ю строчку рейтинга, набрав 1542,79 балла. "Сине-желтые" сыграли в июне пять матчей, из которых три выиграли, один свели вничью и один проиграли (Шотландия – 3:1, Уэльс – 0:1, Ирландия – 1:0, 1:1, Армения – 3:0).

Среди европейских сборных Украина находится на 16-й позиции.

Соперники сборной Украины в Лиге наций занимают в рейтинге следующие места: Шотландия – 45-е, Ирландия – 47-е, Армения – 92-е.

Возглавляет реестр сильнейших команд Бразилия, на втором месте Бельгия, а замыкает тройку Аргентина, оттеснившая Францию на 4-ю строчку.

Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



Brazil stay top

Kazakhstan the big climbers

France fall out of the top three

Argentina onto the podium



https://t.co/a21y1LVBnLpic.twitter.com/OkJ6mWnsFm