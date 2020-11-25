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Как родилась "Рука Бога": самый известный гол в карьере Диего Марадоны

25 ноября, 19:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Чемпионат мира 1986 года стал венцом карьеры легендарного аргентинца

25 ноября ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. За свою карьеру "Золотой мальчик" забил не одну сотню мячей, однако один из них – навсегда вошел в историю футбола. Речь идет о знаменитой "Руке Бога".

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В четвертьфинальном матче чемпионата мира 1986 года против сборной Англии Диего Марадона отправил мяч в ворота Питера Шилтона рукой, однако арбитр этого не заметил и засчитал взятие ворот. После встречи аргентинец частично признал, что забил рукой, однако заявил, что мяч был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога".

Некоторое время назад Марадона признался, что с нынешними технологиями его гол обязательно бы отменили, но, к счастью для аргентинца, в 1986-м году еще не придумали систему VAR.

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Впрочем, в том же матче Марадона реабилитировался и забил еще один мяч, получивший название "Гол столетия". Обыграв пятерых игроков английской сборной, аргентинский форвард добежал до вратарской площади соперников и там обыграл еще и вратаря!

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За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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Источник: Сегодня|Спорт

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