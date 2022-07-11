Главный герой худшего сериала в мире стал игроком Ювентуса

Французский полузащитник Поль Погба не прижился в МЮ и продолжит карьеру в итальянском гранде

Недавно вышел сериал о Погба, который занял последнее место в рейтинге зрителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Туринский Ювентус объявил о подписании контракта с французским полузащитником Полем Погба. Футболист пришел на правах свободного агента, так как его контракт с Манчестер Юнайтед истек.

"Поль вернулся в Турин. Он ушел отсюда мальчишкой, а вернулся уже мужчиной и чемпионом. Но одно осталось неизменным – желание вместе еще раз написать незабываемые страницы клубной истории", – говорится в заявлении Ювентуса.

Реклама

Ранее Погба уже выступал за Ювентус. Француз был игроком туринского клуба с 2012 по 2016 год. За все время в Ювентусе Погба сыграл в 177 матчах, забил 34 гола и отдал 40 результативных передач. В составе Ювентуса полузащитник стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и трижды становился обладателем Суперкубка Италии.

Позже Поль Погба перешел в Манчестер Юнайтед за 105 млн евро.

Ранее мы писали, что о чемпионе мира по футболу Поле Погба сняли сериал, однако он никому не понравился.

Реклама

Напомним, что со сборной Франци Погба становился чемпионом мира, выигрывал Лигу наций и был вторым на Евро-2016. Кстати, недавно у Погба украли золотую медаль ЧМ-2018.

Погба с трофеями ЧМ-2018 / Фото: Getty Images