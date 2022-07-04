Російський тренер не вніс українця до заявки на Лігу чемпіонів

Вже цього тижня відбудуться поєдинки першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. 6 липня угорський Ференцварош зіграє проти Тобола із Казахстану.
Український півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков не потрапив до заявки на кваліфікацію Ліги чемпіонів. Чому так сталося у клубі не пояснили.
Нагадаємо, що головним тренером Ференцвароша є російський спеціаліст Станіслав Черчесов. Після початку війни Зубков відмовлявся грати під керівництвом Черчесова.
25-річний півзахисник Олександр Зубков переїхав до Будапешта з донецького Шахтаря у 2019 році, коли клуб тренував Сергій Ребров.
З Ференцварошем тричі ставав чемпіоном країни та виграв Кубок Угорщини.
Раніше Ганна Зубкова, дружина Олександра, розповіла, скільки має заробляти її чоловік. Для простого українця цифри є просто астрономічними.