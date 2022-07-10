Потеряла слух или совесть? Чемпионка Уимблдона избежала вопроса о войне

Экс-россиянка Елена Рыбакина, которая сейчас представляет Казахстан, не смогла набраться смелости и высказать свою позицию о войне в Украине

Елена Рыбакина побоялась ответить на вопрос о войне / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В финале женского Уимблдона-2022 сенсационную победу одержала представительница Казахстана Елена Рыбакина. Бывшая россиянка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер.

После триумфа на Открытом чемпионате Великобритании Рыбакина провела пресс-конференцию, в ходе которой резко потеряла слух, когда ей задали вопрос о действиях России в Украине.

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"- Уимблдон устранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды Владимира Путина. Очевидно, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в России. Вы осуждаете войну и действия Путина? - Простите, я не услышала. - Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция. - Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос".

Ранее Рыбакина делала обтекаемые заявления о войне, призывая поскорее установить мир, но не называя виновника происходящего.

Отметим, что Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство на казахстанское.

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Видимо, поменять российский паспорт спортсменке оказалось не так сложно, как изменить рабский менталитет.