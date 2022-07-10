Втратила слух чи совість? Чемпіонка Вімблдону уникла питання про війну

Екс-росіянка Олена Рибакіна, яка зараз представляє Казахстан, не змогла набратися сміливості і висловити свою позицію про війну в Україні

Олена Рибакіна побоялася відповісти на запитання про війну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У фіналі жіночого Вімблдону-2022 сенсаційну перемогу здобула представниця Казахстану Олена Рибакіна. Колишня росіянка обіграла другу ракетку світу Онс Жабер.

Після тріумфу на Відкритому чемпіонаті Великобританії Рибакіна провела прес-конференцію, під час якої різко втратила слух, коли їй поставили питання щодо дій Росії в Україні.

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" – Вімблдон усунув російських гравців цього року частково через переживання щодо пропаганди Володимира Путіна. Очевидно, ви представляєте Казахстан, але ви народилися і виросли у Росії. Ви засуджуєте війну та дії Путіна? - Вибачте, я не почула. - Ви засуджуєте війну та дії Путіна? Я думаю, що людям хотілося б знати, якою є ваша позиція. - Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другої частини питання. Зі свого боку, я можу сказати лише те, що представляю Казахстан. Я не вибирала, де мені народитись. Люди повірили у мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Так що я не знаю, як відповісти на ваше запитання.

Раніше Рибакіна робила обтічні заяви про війну, закликаючи якнайшвидше встановити мир, але не називаючи винуватця того, що відбувається.

Зазначимо, що Олена Рибакіна народилася в Москві і до 2018 року виступала за Росію, але згодом змінила громадянство на казахстанське.

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Мабуть, поміняти російський паспорт спортсменці виявилося не так складно, як змінити рабський менталітет.