Як народилася "Рука Бога": найвідоміший гол в кар'єрі Дієго Марадони (відео)

Найвідоміший свій гол Дієго Марадона забив у матчі ЧС-1986 проти Англії. Марадона відправив м'яч у сітку воріт рукою, а потім сказав, що йому допоміг Бог

За свою кар'єру Дієго Марадона забив не одну сотню м'ячів, проте один з них – назавжди увійшов в історію футболу. Йдеться про знамениту "Руку Бога".

22 червня 1986 року у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу проти збірної Англії Дієго Марадона відправив м'яч у ворота Пітера Шилтона рукою, проте арбітр цього не помітив і зарахував взяття воріт. Після зустрічі аргентинець частково визнав, що забив рукою, проте заявив, що м'яч був забитий "частково головою Марадони, а почасти рукою Бога".

Реклама

Якийсь час тому Марадона зізнався, що з нинішніми технологіями його гол обов'язково б скасували, але, на щастя для аргентинця, в 1986 році ще не придумали систему VAR.

Втім, у тому ж матчі Марадона реабілітувався і забив ще один м'яч, який отримав назву "Гол століття". Обігравши п'ятьох гравців англійської збірної, аргентинський форвард добіг до воротарського майданчика суперників і там обіграв ще й воротаря!

Реклама

За свою кар'єру Марадона встиг пограти за такі клуби, як Бока Хуніорс, Барселона, Наполі, Севілья. Він ставав чемпіоном Аргентини та Італії, а в 1986 році разом зі збірною Аргентини перемагав на чемпіонаті світу.