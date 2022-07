У Росії кусають лікті. Казахстанська тенісистка стала чемпіонкою Вімблдону

У суботу, 9 липня, відбувся фінал жіночого Вімблдону-2022. У вирішальному поєдинку представниця Казахстану Олена Рибакіна сенсаційно обіграла Онс Жабер із Тунісу.

Обидві тенісистки вперше грали у фіналі турніру Grand Slam. Фавориткою протистояння була спортсменка із Тунісу. Саме Жабер виграла перший сет.

Однак у подальшому друга ракетка світу стала все частіше припускатися помилок, якими скористалася 23-річна казашка. Рибакіна здобула дебютну перемогу на турнірах "Великого шолома". Досі уродженка Москви навіть не грала у півфіналах.

Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час Рибакіна 4 рази подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.

Фінал, Вімблдон. Жінки

Олена Рибакіна (Казахстан) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 6:2, 6:2

