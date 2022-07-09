У Росії кусають лікті. Казахстанська тенісистка стала чемпіонкою Вімблдону

У суботу, 9 липня, відбувся фінал жіночого Вімблдону-2022. У вирішальному поєдинку представниця Казахстану Олена Рибакіна сенсаційно обіграла Онс Жабер із Тунісу.
Обидві тенісистки вперше грали у фіналі турніру Grand Slam. Фавориткою протистояння була спортсменка із Тунісу. Саме Жабер виграла перший сет.
Однак у подальшому друга ракетка світу стала все частіше припускатися помилок, якими скористалася 23-річна казашка. Рибакіна здобула дебютну перемогу на турнірах "Великого шолома". Досі уродженка Москви навіть не грала у півфіналах.
Матч тривав 1 годину 51 хвилину. За цей час Рибакіна 4 рази подала навиліт, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала 4 з 6 брейкпойнтів.
Фінал, Вімблдон. Жінки
Олена Рибакіна (Казахстан) – Онс Жабер (Туніс) – 3:6, 6:2, 6:2
Elena Rybakina rises to the occasion- Wimbledon (@Wimbledon) Липень 9, 2022
In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies Singles champion #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Wabfr0GTdS
Зазначимо, що Олена Рибакіна народилася в Москві і до 2018 року виступала за Росію, але потім змінила громадянство на казахстанське.
Ось як тенісистка прокоментувала зміну громадянства: "У мене більше немає російського паспорта, тому що подвійне громадянство заборонено. У мене немає жодних зв'язків із Федерацією тенісу Росії" .
Нагадаємо, до Відкритого чемпіонату Великобританії не були допущені спортсмени з Росії та Білорусі через воєнне вторгнення в Україну.
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