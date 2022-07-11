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Шахтар залишився без головного тренера!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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11 липня, 10:58
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Італійський фахівець Роберто Де Дзербі боровся за чемпіонство та Кубок України, але втрутилася війна
Де Дзербі з Шахтарем виграв Суперкубок України
Де Дзербі з Шахтарем виграв Суперкубок України / Фото: Колаж: Сьогодні

Донецький Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. Раніше він був названий найкращим тренером Італії.

Роберто Де Дзербі очолював "гірників" з 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу, повідомляє сайт Шахтаря.

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Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразках (загальна різниця м'ячів – 64:26).

Роберто Де Дзербі – про матч в Молдові
Роберто Де Дзербі – про матч в Молдові / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З Де Дзербі "гірники" через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а у вересні, обігравши Динамо (3:0), вибороли Суперкубок України.

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На момент зупинки чемпіонату України Шахтар мав серію у 8 перемог поспіль і був лідером Прем'єр-ліги (47 очок), а також продовжував боротьбу за Кубок України.

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Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Шахтар Шахтар Шах
18
15
2
1
49
10
39
47
Забиті 49
Пропущені 10
Різниця 39
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Динамо Динамо Дин
18
14
3
1
47
9
38
45
Забиті 47
Пропущені 9
Різниця 38
Результати останніх матчів: Н В В В П
3
Дніпро-1 Дніпро-1 Дні
18
13
1
4
35
17
18
40
Забиті 35
Пропущені 17
Різниця 18
Результати останніх матчів: В В В В В
4
Зоря Зоря Зор
18
11
3
4
37
19
18
36
Забиті 37
Пропущені 19
Різниця 18
Результати останніх матчів: Н В В П В
5
Ворскла Ворскла Вор
18
9
6
3
30
18
12
33
Забиті 30
Пропущені 18
Різниця 12
Результати останніх матчів: Н Н П В В
6
Олександрія Олександрія Оле
18
7
5
6
19
16
3
26
Забиті 19
Пропущені 16
Різниця 3
Результати останніх матчів: П В П П В
7
Десна Десна Дес
18
7
4
7
22
27
-5
25
Забиті 22
Пропущені 27
Різниця -5
Результати останніх матчів: П Н В П В
8
Колос Колос Кол
18
7
3
8
14
23
-9
24
Забиті 14
Пропущені 23
Різниця -9
Результати останніх матчів: В В В Н В
9
Верес Верес Вер
18
6
5
7
15
20
-5
23
Забиті 15
Пропущені 20
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н П П В П
10
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
18
6
1
11
17
29
-12
19
Забиті 17
Пропущені 29
Різниця -12
Результати останніх матчів: П П П П П
11
Рух Рух Рух
17
4
6
7
16
21
-5
18
Забиті 16
Пропущені 21
Різниця -5
Результати останніх матчів: Н Н В П П
12
Львів Львів Льв
18
4
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3
5
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14
Інгулець Інгулець Інг
17
3
4
10
13
28
-15
13
Забиті 13
Пропущені 28
Різниця -15
Результати останніх матчів: В П П Н П
15
Минай Минай Мин
18
1
7
10
12
30
-18
10
Забиті 12
Пропущені 30
Різниця -18
Результати останніх матчів: П П П Н Н
16
Маріуполь Маріуполь Мар
18
2
2
14
21
44
-23
8
Забиті 21
Пропущені 44
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н П П В

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О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
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35:17
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4
Зоря
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