Шахтар залишився без головного тренера!

Італійський фахівець Роберто Де Дзербі боровся за чемпіонство та Кубок України, але втрутилася війна

Де Дзербі з Шахтарем виграв Суперкубок України / Фото: Колаж: Сьогодні

Донецький Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці. Раніше він був названий найкращим тренером Італії.

Роберто Де Дзербі очолював "гірників" з 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу, повідомляє сайт Шахтаря.

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Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог за 5 нічиїх та 5 поразках (загальна різниця м'ячів – 64:26).

Роберто Де Дзербі – про матч в Молдові / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

З Де Дзербі "гірники" через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а у вересні, обігравши Динамо (3:0), вибороли Суперкубок України.

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На момент зупинки чемпіонату України Шахтар мав серію у 8 перемог поспіль і був лідером Прем'єр-ліги (47 очок), а також продовжував боротьбу за Кубок України.