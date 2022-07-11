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Тренер-переможець. Гендиректор Шахтаря прокоментував відхід Де Дзербі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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11 липня, 18:24
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Італійський фахівець Роберто Де Дзербі пропрацював із "гірниками" неповний сезон, перерваний у зв'язку з агресією Росії
Сергій Палкін подякував Де Дзербі за яскравий футбол
Сергій Палкін подякував Де Дзербі за яскравий футбол / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Сьогодні стало відомо, що донецький Шахтар та головний тренер команди Роберто Де Дзербі ухвалили взаємне рішення про завершення співпраці.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував відхід Роберто Де Дзербі з тренерського містка команди.

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"Дорогі друзі! ФК Шахтар і головний тренер Роберто Де Дзербі прийняли рішення про дострокове завершення співпраці. Де Дзербі провів із командою неповний сезон, лише 30 матчів, але навіть за цей час підтвердив, що є сильним та амбітним тренером, а ми ще раз переконалися, що рік тому зробили абсолютно правильний вибір.

Клуб пов'язував з Роберто великі надії, і дуже шкода, що через обставини, що склалися, потенціал нашої співпраці не був реалізований повною мірою.

Дякуємо Містеру за час, проведений у Шахтарі, за яскравий футбол, гарні перемоги та незабутні емоції. Де Дзербі вписав своє ім'я в історію клубу як тренер-переможець: він разом із командою завоював трофей Суперкубку України-2021 та впевнено вів Шахтар до чемпіонського титулу.

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Окремо хочеться подякувати Роберто та його тренерському штабу за виняткову порядність і відданість клубу, коли після початку повномасштабної війни вони залишилися вірними команді і разом з нею провели благодійний тур на підтримку України.

Бажаю Роберто Де Дзербі та його асистентам нових професійних успіхів та великих досягнень у тренерській кар'єрі! Нехай попереду буде багато великих перемог та завойованих трофеїв! Дякую, Роберто!", – написав Палкін у своєму Facebook.

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Нагадаємо, Роберто Де Дзербі очолював "гірників" з 25 травня 2021 року і став 34-м головним тренером в історії клубу. Команда разом з італійським фахівцем встигла провести лише 30 офіційних матчів, у яких здобула 20 перемог при 5 нічиїх та 5 поразках (загальна різниця м'ячів – 64:26).

З Де Дзербі "гірники" через кваліфікацію пробилися до групового етапу Ліги чемпіонів, а у вересні, обігравши Динамо (3:0), вибороли Суперкубок України.

Роберто Де Дзербі
Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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Зазначимо, що за даними ЗМІ, донецький клуб очолить хорватський фахівець Ігор Йовичевич.

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