Всупереч війні. Словацький наставник збірної України готує команду до сезону

Чоловіча збірна України з біатлону повним ходом готується до нового сезону під керівництвом Юрая Санітри.

Юрай Санітра продовжує роботу в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну не дозволило українським біатлоністам завершити біатлонний сезон. Багато спортсменів за покликом серця стали на захист своєї Батьківщини. До речі, лідер нашої команди Дмитро Підручний виступив проти легіонерів у збірній.

Незважаючи на агресію держави-терориста, що триває, керівництвом України прийнято рішення відновити спортивні змагання.

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У ці дні група біатлоністів збірної України у складі Антона Дудченка, Дениса Насика, Артема Прими, Тараса Лесюка, Дмитра Підручного, Богдана Цимбала і Дарії Блашка проводять збір у німецькому Обергофі.

Наставник чоловічої збірної з біатлону Юрай Санітра розповів, чому вирішив залишитись працювати в Україні після початку війни.

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"Коли 21 лютого після Олімпіади всі роз'їхалися додому, ніхто навіть не думав про те, що ми можемо не поїхати на останні етапи Кубка Світу. Тоді ми планували, як працюватимемо в наступному олімпійському циклі. Але все змінилося 24 лютого, коли розпочалася агресія Росії проти України.

У ті дні була різна інформація та телефонні розмови. Я дуже переживав за всіх спортсменів та тренерів, а також уболівальників, яких так багато в Україні. Я допомагав чим міг. П'ять тижнів сім'я одного з моїх спортсменів жила в мене. Це дуже важкий час, і я довго думав, чи працювати з командою. Я поспілкувався з рідними та зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога.

Ми постійно були на зв'язку та разом думали, як працювати далі. Знаю, що майже всіх хлопців одразу після Пекіна призвали до армії", – сказав Санітра в інтерв'ю biathlonworld.com.

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Раніше ми повідомляли, що Урош Велепець не тренуватиме жіночу збірну України з біатлону. Словенський спеціаліст працюватиме у тренерському штабі збірної Німеччини.