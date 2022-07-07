Дві дебютантки у фіналі Вімблдону. Стали відомі фіналістки жіночого турніру

Онс Жабер та Єлєна Рибакіна вперше за свою кар'єру вийшли у фінал турніру Великого Шлему. Фінал Вімблдона пройде у суботу, 9 липня

Онс Жабер та Єлєна Рибакіна вийшли у фінал Вімблдону

Сьогодні на Вімблдоні визначились фіналісти жіночого одиночного турніру. До вирішальної битви не дійшла головна фаворитка івенту Іга Свьонтек, яка вилетіла в третьому колі.

Тепер найбільші шанси на перемогу у змаганні у спортсменки з Тунісу Онс Жабер. Дівчина зуміла подолати сенсацію Тетяну Марію у трьох сетах (6:2/3:6/6:1) та вийти у перший для себе фінал турніру Великого Шлему.

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Її суперницею 23 номер рейтингу WTA Єлена Рибакіна. Тенісистка з Казахстану зненацька у двох сетах переграла колись топову спортсменку Сімону Халеп. Для Єлени це також перший вихід до фіналу ТБШ за кар'єру.

Нагадаємо, що на Вімблдоні брали участь чотири українки. Далі за всіх зайшла Леся Цуренко, яка лише у третьому раунді поступилася Юле Німаєр. У свою чергу Ангеліна Калініна та Марта Костюк вибули у другому колі, а Даяна Ястремська – у першому.

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Завтра стануть відомі фіналісти чоловічого турніру. Новак Джокович боротиметься з Кемероном Норрі, тоді як Рафаелю Надалю протистоятиме Нік Кірьос.