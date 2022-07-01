ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності у Instagram

Віталій Кличко та Юлія Герасимова увірвалися до десятки найпопулярніших українських спортсменів. На мера Києва підписувалися через війну, на волейболістку – через танець

Ломаченко - лідер, в ТОП-10 ввійшли Герасимова і Кличко / Фото: Колаж: Сьогодні

Половина 2022 року позаду. Із них чотири місяці в Україні триває війна. У цей складний час соцмережі – те місце, звідки українські спортсмени повідомляють усьому світі про жахіття війни.

На жаль, не всі. Боксер Василь Ломаченко єдиний у кого серед наших атлетів понад 2 млн підписників. Але він вважає за краще мовчати.

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Ми оновили рейтинг українських спортсменів за кількістю підписників у Instagram. Найбільшого прогресу за останній час досягли Віталій Кличко та Юлія Герасимова – плюс 400 тисяч підписників.

Почесний чемпіон світу з боксу, на жаль, привернув колосальну увагу не спортивними досягненнями. Мер Києва інформує всіх про важливі події у столиці під час війни.

А ось волейболістка Юлія Герасимова прокинулася популярною, коли за два тижні її танець у соцмережах переглянули 28 млн людей.

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Вилетів із нашого рейтингу Анатолій Тимощук. Колишній капітан збірної України має близько 120 тисяч підписників, однак він закрив свою сторінку для користувачів з України. Тимощук ніяк не коментує нападу Росії на Україну і продовжує жити і працювати в Санкт-Петербурзі.

Рейтинг популярності українських спортсменів

Число – тисячі підписників у Instagram

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# Спортсмен Вид спорту Підписники Instagram 1 Василь Ломаченко бокс 2157 /lomachenkovasiliy 2 Олександр Усик бокс 1698 /usykaa 3 Олександр Зінченко Футбол 1660 /zinchenko_96 4 Андрій Шевченко Футбол 1150 /andriyshevchenko 5 Володимир Кличко бокс 1021 /klitschko 6 Еліна Світоліна теніс 871 /Elisvitolina 7 Андрій Лунін Футбол 658 /lunin_andrey 8 Віталій Кличко бокс 515 /vitaliyklitschko 9 Дар'я Білодід дзюдо 496 /dariabilodid7 10 Юлія Герасимова волейбол 449 /krosha9 11 Олексій Торохтій важка атлетика 472 /torokhtiy 12 Марина Бех легка атлетика 413 /marynabekh 13 Андрій Ярмоленко Футбол 390 /yarmolenkoandrey 14 Юлія Левченко легка атлетика 389 /levchenkou 15 Євген Коноплянка Футбол 368 /konoplyanka.official 16 Аскар Можаров MMA 357 /askar.mozharov 17 Віталій Миколенко Футбол 214 /mikola_16 18 Михайло Мудрик Футбол 202 /mmudryk10 19 Роман Яремчук Футбол 202 /r.yaremchuk 20 Руслан Малиновський Футбол 189 /malinovskyi_18 21 Марта Костюк теніс 172 /kostyukmarta 22 Ганна Різатдінова худ. гімнастика 158 /anna_rizatdinova 23 Сергій Мельник Футбол 156 /sergeimelnik 24 Кіра Макогоненка бокс 156 /kiramakogonenko 25 Даяна Ястремська теніс 148 /dayana_yastremskay 26 Віктор Циганков Футбол 145 /viktortsygankov 27 Жан Беленюк боротьба 138 /zhanbeleniuk 28 Ольга Янчук теніс 136 /olgaianchuk 29 Анжеліка Терлюга карате 129 /anzhelika_terliuga 30 Артем Мілевський Футбол 125 /timi1010 31 Святослав Михайлюк баскетбол 124 /sviat_10 32 Андрій Пятов Футбол 120 /piat30 33 Ярослава Магучіх легка атлетика 120 /rosya_dp 34 Лілія Подкопаєва спорт. гімнастика 119 /podkopayeva_official 35 Микола Шапаренко Футбол 117 /nikolay.shaparenko 36 Денис Берінчик бокс 114 /berinchyk 37 Максим Продан бокс 112 /maxpro13 38 Олександр Гвоздик бокс 108 /alex_gvozdyk 39 Георгій Бущан Футбол 101 /georgiybuschan 40 Тарас Степаненко Футбол 100 /tarasstepanenko 41 Марина Мороз MMA 99 /maryna_moroz_ufc 42 Станіслав Горуна карате 97 /iamhoruna 43 Андрій Воронін Футбол 89 /voroninandrey 44 Артем Довбик Футбол 88 /tema_dovbyk 45 Ярослав Ракицький Футбол 86 /rakitskyy_official 46 Богдан Бутко Футбол 85 /butko91 47 Ярослав Амосов MMA 84 /s_amoskin 48 Віктор Коваленко Футбол 83 /vitykovalenko 49 Георгій Зантарая дзюдо 77 /zantaraia_georgii 50 Юлія Чумаченко легка атлетика 74 /julusina 51 Микола Морозюк Футбол 71 /nikolaymoroziuk 52 Яна Біломоїна велоспорт 70 /yanabelomoina 53 Євген Левченко Футбол 63 / Elevchenko 54 Микола Матвієнко Футбол 62 /koliamatvienko 55 Олена Овчиннікова MMA 61 /Ленаовчинникова 56 Леся Цуренко теніс 59 /lesiatsurenko 57 Денис Попов Футбол 58 /popov19 58 Влада Нікольченко худ. гімнастика 58 /nikolchenko_vlada 59 Анатолій Трубін Футбол 56 /anatoliytrubin81 60 Денис Бойко Футбол 55 /king_kong_71 61 Тарас Шелестюк бокс 53 /tarasshelestyuk 62 Вікторія Мазур худ. гімнастика 52 /victoria_mazur_ 63 Євген Селезньов Футбол 51 /e_seleznev 64 Сергій Булеца Футбол 51 /sergeybuletsa 65 Олексій Лень баскетбол 51 /alexlen_25 66 Артем Бесєдін Футбол 50 /artembesedin 67 Дмитро Чумак важка атлетика 48 /dmitryichumak 68 Олександр Шовковський Футбол 47 /oleksandrshovkovskyi 69 Наталія Годунко худ. гімнастика 46 /godunkonataliia 70 Артем Кравець Футбол 44 /kravets89 71 Ганна Безсонова худ. гімнастика 43 / Annabessonova 72 Сергій Кривцов Футбол 42 /kriva4 73 Юлія Гужва (Кушка) легка атлетика 40 /_julia_guzhva 74 Сергій Радченко бокс 40 /s_radchenko 75 Катаріна Завацька теніс 39 /katya_zavatska_ 76 Олександр Алієв Футбол 37 /aliev_sasha8 77 Олена Дяченко худ. гімнастика 36 /diachenko29 78 Олег Верняєв спорт. гімнастика 36 /verniaiev13 79 Ольга Харлан фехтування 35 /olgakharlan 80 Олег Данченко Футбол 34 /94danchenko 81 Сергій Дерев'янченко бокс 33 /sergiy.derevyanchenko 82 Ганна Музичук шахи 33 /anna_muzychuk.official 83 Ірина Блохіна худ. гімнастика 32 /ireesha_b 84 Аліна Максименко худ. гімнастика 31 /maksimka_maksy 85 Олександр Долгополов теніс 31 /alexdolgopolov 86 Михайло Романчук плавання 28 /misha_romanchuk 87 Яна Клочкова плавання 27 /yana_klochkova 88 Марина Скамарохова карате 27 /skamaroshek 89 Денис Костишин Футбол 26 /kostyshyn_denys 90 Богдан Леднєв Футбол 26 /liedniev_bogdan_7_ 91 Євген Шахов Футбол 25 /shakhov28 92 Максим Пустозвонов баскетбол 25 /maxpustozvonov 93 Ірина Мерлені боротьба 23 /irina_merleni 94 Олеся Рихлюк волейбол 23 /alesia7 95 Олександр Зубков Футбол 23 /zubiksane4ka 96 Едуард Соболь Футбол 23 /sobol_eduard 97 Олег Малиновський бокс 22 /malinovskiyoleg_malina 98 Ігор Харатін Футбол 21 /igor_kharatin 98 Віталій Мандзюк Футбол 20 /mandzya5555 100 Богдан Бондаренко легка атлетика 18 /bondarenkobv

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