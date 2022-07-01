ТОП-100 українських спортсменів. Рейтинг популярності у Instagram

Половина 2022 року позаду. Із них чотири місяці в Україні триває війна. У цей складний час соцмережі – те місце, звідки українські спортсмени повідомляють усьому світі про жахіття війни.
На жаль, не всі. Боксер Василь Ломаченко єдиний у кого серед наших атлетів понад 2 млн підписників. Але він вважає за краще мовчати.
Ми оновили рейтинг українських спортсменів за кількістю підписників у Instagram. Найбільшого прогресу за останній час досягли Віталій Кличко та Юлія Герасимова – плюс 400 тисяч підписників.
Почесний чемпіон світу з боксу, на жаль, привернув колосальну увагу не спортивними досягненнями. Мер Києва інформує всіх про важливі події у столиці під час війни.
А ось волейболістка Юлія Герасимова прокинулася популярною, коли за два тижні її танець у соцмережах переглянули 28 млн людей.
@rocket_sport A Million On My Soul (Remix) – Moses & EMR3YGUL & Alexiane
Вилетів із нашого рейтингу Анатолій Тимощук. Колишній капітан збірної України має близько 120 тисяч підписників, однак він закрив свою сторінку для користувачів з України. Тимощук ніяк не коментує нападу Росії на Україну і продовжує жити і працювати в Санкт-Петербурзі.
Рейтинг популярності українських спортсменів
Число – тисячі підписників у Instagram
|#
|Спортсмен
|Вид спорту
|Підписники
|1
|Василь Ломаченко
|бокс
|2157
|/lomachenkovasiliy
|2
|Олександр Усик
|бокс
|1698
|/usykaa
|3
|Олександр Зінченко
|Футбол
|1660
|/zinchenko_96
|4
|Андрій Шевченко
|Футбол
|1150
|/andriyshevchenko
|5
|Володимир Кличко
|бокс
|1021
|/klitschko
|6
|Еліна Світоліна
|теніс
|871
|/Elisvitolina
|7
|Андрій Лунін
|Футбол
|658
|/lunin_andrey
|8
|Віталій Кличко
|бокс
|515
|/vitaliyklitschko
|9
|Дар'я Білодід
|дзюдо
|496
|/dariabilodid7
|10
|Юлія Герасимова
|волейбол
|449
|/krosha9
|11
|Олексій Торохтій
|важка атлетика
|472
|/torokhtiy
|12
|Марина Бех
|легка атлетика
|413
|/marynabekh
|13
|Андрій Ярмоленко
|Футбол
|390
|/yarmolenkoandrey
|14
|Юлія Левченко
|легка атлетика
|389
|/levchenkou
|15
|Євген Коноплянка
|Футбол
|368
|/konoplyanka.official
|16
|Аскар Можаров
|MMA
|357
|/askar.mozharov
|17
|Віталій Миколенко
|Футбол
|214
|/mikola_16
|18
|Михайло Мудрик
|Футбол
|202
|/mmudryk10
|19
|Роман Яремчук
|Футбол
|202
|/r.yaremchuk
|20
|Руслан Малиновський
|Футбол
|189
|/malinovskyi_18
|21
|Марта Костюк
|теніс
|172
|/kostyukmarta
|22
|Ганна Різатдінова
|худ. гімнастика
|158
|/anna_rizatdinova
|23
|Сергій Мельник
|Футбол
|156
|/sergeimelnik
|24
|Кіра Макогоненка
|бокс
|156
|/kiramakogonenko
|25
|Даяна Ястремська
|теніс
|148
|/dayana_yastremskay
|26
|Віктор Циганков
|Футбол
|145
|/viktortsygankov
|27
|Жан Беленюк
|боротьба
|138
|/zhanbeleniuk
|28
|Ольга Янчук
|теніс
|136
|/olgaianchuk
|29
|Анжеліка Терлюга
|карате
|129
|/anzhelika_terliuga
|30
|Артем Мілевський
|Футбол
|125
|/timi1010
|31
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|124
|/sviat_10
|32
|Андрій Пятов
|Футбол
|120
|/piat30
|33
|Ярослава Магучіх
|легка атлетика
|120
|/rosya_dp
|34
|Лілія Подкопаєва
|спорт. гімнастика
|119
|/podkopayeva_official
|35
|Микола Шапаренко
|Футбол
|117
|/nikolay.shaparenko
|36
|Денис Берінчик
|бокс
|114
|/berinchyk
|37
|Максим Продан
|бокс
|112
|/maxpro13
|38
|Олександр Гвоздик
|бокс
|108
|/alex_gvozdyk
|39
|Георгій Бущан
|Футбол
|101
|/georgiybuschan
|40
|Тарас Степаненко
|Футбол
|100
|/tarasstepanenko
|41
|Марина Мороз
|MMA
|99
|/maryna_moroz_ufc
|42
|Станіслав Горуна
|карате
|97
|/iamhoruna
|43
|Андрій Воронін
|Футбол
|89
|/voroninandrey
|44
|Артем Довбик
|Футбол
|88
|/tema_dovbyk
|45
|Ярослав Ракицький
|Футбол
|86
|/rakitskyy_official
|46
|Богдан Бутко
|Футбол
|85
|/butko91
|47
|Ярослав Амосов
|MMA
|84
|/s_amoskin
|48
|Віктор Коваленко
|Футбол
|83
|/vitykovalenko
|49
|Георгій Зантарая
|дзюдо
|77
|/zantaraia_georgii
|50
|Юлія Чумаченко
|легка атлетика
|74
|/julusina
|51
|Микола Морозюк
|Футбол
|71
|/nikolaymoroziuk
|52
|Яна Біломоїна
|велоспорт
|70
|/yanabelomoina
|53
|Євген Левченко
|Футбол
|63
|/ Elevchenko
|54
|Микола Матвієнко
|Футбол
|62
|/koliamatvienko
|55
|Олена Овчиннікова
|MMA
|61
|/Ленаовчинникова
|56
|Леся Цуренко
|теніс
|59
|/lesiatsurenko
|57
|Денис Попов
|Футбол
|58
|/popov19
|58
|Влада Нікольченко
|худ. гімнастика
|58
|/nikolchenko_vlada
|59
|Анатолій Трубін
|Футбол
|56
|/anatoliytrubin81
|60
|Денис Бойко
|Футбол
|55
|/king_kong_71
|61
|Тарас Шелестюк
|бокс
|53
|/tarasshelestyuk
|62
|Вікторія Мазур
|худ. гімнастика
|52
|/victoria_mazur_
|63
|Євген Селезньов
|Футбол
|51
|/e_seleznev
|64
|Сергій Булеца
|Футбол
|51
|/sergeybuletsa
|65
|Олексій Лень
|баскетбол
|51
|/alexlen_25
|66
|Артем Бесєдін
|Футбол
|50
|/artembesedin
|67
|Дмитро Чумак
|важка атлетика
|48
|/dmitryichumak
|68
|Олександр Шовковський
|Футбол
|47
|/oleksandrshovkovskyi
|69
|Наталія Годунко
|худ. гімнастика
|46
|/godunkonataliia
|70
|Артем Кравець
|Футбол
|44
|/kravets89
|71
|Ганна Безсонова
|худ. гімнастика
|43
|/ Annabessonova
|72
|Сергій Кривцов
|Футбол
|42
|/kriva4
|73
|Юлія Гужва (Кушка)
|легка атлетика
|40
|/_julia_guzhva
|74
|Сергій Радченко
|бокс
|40
|/s_radchenko
|75
|Катаріна Завацька
|теніс
|39
|/katya_zavatska_
|76
|Олександр Алієв
|Футбол
|37
|/aliev_sasha8
|77
|Олена Дяченко
|худ. гімнастика
|36
|/diachenko29
|78
|Олег Верняєв
|спорт. гімнастика
|36
|/verniaiev13
|79
|Ольга Харлан
|фехтування
|35
|/olgakharlan
|80
|Олег Данченко
|Футбол
|34
|/94danchenko
|81
|Сергій Дерев'янченко
|бокс
|33
|/sergiy.derevyanchenko
|82
|Ганна Музичук
|шахи
|33
|/anna_muzychuk.official
|83
|Ірина Блохіна
|худ. гімнастика
|32
|/ireesha_b
|84
|Аліна Максименко
|худ. гімнастика
|31
|/maksimka_maksy
|85
|Олександр Долгополов
|теніс
|31
|/alexdolgopolov
|86
|Михайло Романчук
|плавання
|28
|/misha_romanchuk
|87
|Яна Клочкова
|плавання
|27
|/yana_klochkova
|88
|Марина Скамарохова
|карате
|27
|/skamaroshek
|89
|Денис Костишин
|Футбол
|26
|/kostyshyn_denys
|90
|Богдан Леднєв
|Футбол
|26
|/liedniev_bogdan_7_
|91
|Євген Шахов
|Футбол
|25
|/shakhov28
|92
|Максим Пустозвонов
|баскетбол
|25
|/maxpustozvonov
|93
|Ірина Мерлені
|боротьба
|23
|/irina_merleni
|94
|Олеся Рихлюк
|волейбол
|23
|/alesia7
|95
|Олександр Зубков
|Футбол
|23
|/zubiksane4ka
|96
|Едуард Соболь
|Футбол
|23
|/sobol_eduard
|97
|Олег Малиновський
|бокс
|22
|/malinovskiyoleg_malina
|98
|Ігор Харатін
|Футбол
|21
|/igor_kharatin
|98
|Віталій Мандзюк
|Футбол
|20
|/mandzya5555
|100
|Богдан Бондаренко
|легка атлетика
|18
|/bondarenkobv
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