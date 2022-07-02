Помста за відрізані голови: як збулася мрія братів Кличків

11 років тому королями суперважкої ваги стали Віталій та Володимир Клички. Вони зібрали у сім'ї всі чемпіонські пояси

Хей не зміг залякати Кличків, які зібрали всі чемпіонські пояси / Фото: Колаж: Сьогодні

2 липня 2011 року у німецькому Гамбурзі відбулася унікальна для світового спорту подія. Володимир Кличко переміг скандального британця Девіда Хея та відібрав у нього чемпіонський пояс за версією WBA. Так збулася мрія братів Кличків – вони зібрали у своїх руках усі пояси суперважкої ваги. У Володимира були титули – WBA, WBO, IBF, у Віталія – WBC .

Голови у руках

Інтерес бою був колосальний. Розігрів публіку британець своєю витівкою. Хей зробив колаж, на якому тримав у руках відрубані голови братів Кличків. У футболці із таким малюнком Девід навіть прийшов на прес-конференцію.

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Без "м'ясорубки"

На жаль, поєдинок не виправдав очікувань. Хей нічого не зміг протиставити габаритам Кличка. Маючи перевагу у рості український боксер весь час тримав суперника на дальній дистанції, контролюючи лівим джебом і лише зрідка пускаючи правий прямий.

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У результаті, після закінчення 12 раундів, Володимира Кличка було оголошено переможцем одноголосним рішенням суддів – 118:108, 117:109, 116:110.

Що далі

Володимир Кличко володів чемпіонськими титулами до осені 2015 року, коли програв Тайсону Ф'юрі. Наразі чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF у Олександра Усика. Він захищатиме їх 20 серпня у поєдинку з Ентоні Джошуа.

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Віталій Кличко провів ще кілька успішних захистів та завершив кар'єру у 2012 році, залишивши пояс вакантним. Наразі чемпіоном світу за версією WBC є Тайсон Ф'юрі.