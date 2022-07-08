Команда NASCAR розфарбувала машину у синьо-жовті кольори (фото)

Команда з Німеччини Marko Stipp Motorsport, за яку виступає наш Євген Соколовський, підтримала Україну у війні з Росією

Соколовський їздитиме цією машиною e європейській серії NASCAR / Фото: Колаж: Сьогодні

Німецька гоночна команда Marko Stipp Motorsport представила ліврею, присвячену Україні. За команду виступає український гонщик Євген Соколовський. До речі, по шолому київського Шумахера буде відразу видно – українець .

"Спеціальна ліврея висловлює солідарність та підтримку в ці скрутні часи рідній країні Євгена, Україні та всім людям, які постраждали від війни", – йдеться у заяві NASCAR.

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Команда візьме участь у третьому етапі європейської серії NASCAR. Змагання відбудуться 9-10 липня в Італії. Ліврея залишиться на машині до фінальних змагань сезону, запланованих на 29 та 30 жовтня.

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