В России кусают локти. Казахстанская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона

Экс-россиянка Елена Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер в финале Открытого чемпионата Великобритании

Елена Рыбакина в финале Уимблдона обыграла Окс Жабер / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 9 июля, состоялся финал женского Уимблдона-2022. В решающем поединке представительница Казахстана Елена Рыбакина сенсационно обыграла Онс Жабер из Туниса.

Обе теннисистки впервые играли в финале турнира Grand Slam. Фавориткой противостояния была спортсменка из Туниса. Именно Жабер выиграла первый сет.

Реклама

Однако в последующем вторая ракетка мира стала все чаще допускать ошибки, которыми воспользовалась 23-летняя казашка. Рыбакина одержала дебютную победу на турнирах "Большого шлема". До сих пор уроженка Москвы даже не играла в полуфиналах.

Реклама

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Рыбакина 4 раза подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейкпойнтов.

Финал, Уимблдон. Женщины

Реклама

Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2

Elena Rybakina rises to the occasion



In its centenary year, Centre Court crowns a new Ladies Singles champion#Wimbledon | #CentreCourt100pic.twitter.com/Wabfr0GTdS — Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2022

Отметим, что Елена Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию, но затем сменила гражданство на казахстанское.

Вот как теннисистка прокомментировала смену гражданства: "У меня больше нет российского паспорта, потому что двойное гражданство запрещено. У меня нет никаких связей с Федерацией тенниса России".

Напомним, к Открытому чемпионату Великобритании не были допущены спортсмены из России и Беларуси из-за военного вторжения в Украину.

Смотрите лучшие моменты финала женского Уимблдона-2022