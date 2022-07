В России кусают локти. Казахстанская теннисистка стала чемпионкой Уимблдона

В субботу, 9 июля, состоялся финал женского Уимблдона-2022. В решающем поединке представительница Казахстана Елена Рыбакина сенсационно обыграла Онс Жабер из Туниса.

Обе теннисистки впервые играли в финале турнира Grand Slam. Фавориткой противостояния была спортсменка из Туниса. Именно Жабер выиграла первый сет.

Однако в последующем вторая ракетка мира стала все чаще допускать ошибки, которыми воспользовалась 23-летняя казашка. Рыбакина одержала дебютную победу на турнирах "Большого шлема". До сих пор уроженка Москвы даже не играла в полуфиналах.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Рыбакина 4 раза подала навылет, допустила три двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейкпойнтов.

Финал, Уимблдон. Женщины

Елена Рыбакина (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:2, 6:2

