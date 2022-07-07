Две дебютантки в финале Уимблдона. Стали известны финалистки женского турнира

Онс Жабер и Елена Рыбакина впервые за свою карьеру вышли в финал турнира Большого Шлема. Финал Уимблдона пройдет в субботу, 9 июля

Онс Жабер и Елена Рыбакина вышли в финал Уимблдона

Сегодня на Уимблдоне определились финалисты женского одиночного турнира. До решающей битвы не дошла главная фаворитка ивента Ига Свентек, которая вылетела в третьем круге.

Теперь же наибольшие шансы на победу в соревновании у спортсменки из Туниса Онс Жабер. Девушка сумела одолеть сенсацию Татьяну Марию в трех сетах (6:2 / 3:6 / 6:1) и выйти в первый для себя финал турнира Большого Шлема.

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Ее соперницей 23-ий номер рейтинга WTA Елена Рыбакина. Теннисистка из Казахстана неожиданно в двух сетах переиграла некогда топовую спортсменку Симону Халеп. Для Елены это также первый выход в финал ТБШ за карьеру.

Напомним, что на Уимблдоне принимали участие четыре украинки. Дальше всех зашла Леся Цуренко, которая лишь в третьем раунде уступила Юле Нимайер. В свою очередь Ангелина Калинина и Марта Костюк выбыли во втором круге, а Даяна Ястремская – в первом.

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Завтра же станут известны финалисты мужского турнира. Новак Джокович будет сражаться с Кэмероном Норри, тогда как Рафаэлю Надалю будет противостоять Ник Кирьос.