За поддержку Украины – огромный штраф! Британцев жестоко наказали

Организаторы самого престижного теннисного турнира не допустили спортсменов из России и Беларуси из-за войны в Украине, теперь им придется выплатить миллион долларов

Уимблдон поддержал Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Женская теннисная ассоциация наложила штрафы общей суммой в один миллион долларов на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета из-за недопуска российских и белорусских спортсменок на Уимблдон. Ранее руководство теннисных ассоциаций АТР и WTA позорно приняло сторону убийц и насильников.

Daily Mail сообщает, что оштрафованные организации собираются подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировало на сообщение о штрафах.

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Напомним, организаторы Уимблдона решили не допустить к розыгрышу-2022 всех теннисистов из России и Беларуси. Это связано с тем, что обе страны начали войну в Украине.