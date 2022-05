Уимблдон сохранил идеальную репутацию. Долгополов отреагировал на теннисный скандал

Организаторы Уимблдона заняли принципиальную позицию не допускать к турниру всех представителей России и Беларуси. Причина – военная агрессия этих стран против Украины.

В ответ на это решение, теннисные ассоциации АТР и WTA объявили, что не будут начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона и осудил скандальное решение ATP и WTA.

There is a reason Wimbledon is probably the most known tennis competition. Points or no points, there are things way bigger than tennis and in these hard times, Wimbledon is on the right side and will stay with its perfect reputation

As for the rest, its their choice https://t.co/ULaw8cqIDd