Уимблдон сохранил идеальную репутацию. Долгополов отреагировал на теннисный скандал

Руководство теннисных ассоциаций АТР и WTA позорно приняло сторону страны убийц и насильников. Такое решение вызвало волну недовольства среди спортсменов

Украинский теннисист Александр Долгополов старейший теннисный турнир / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы Уимблдона заняли принципиальную позицию не допускать к турниру всех представителей России и Беларуси. Причина – военная агрессия этих стран против Украины.

В ответ на это решение, теннисные ассоциации АТР и WTA объявили, что не будут начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022.

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Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поддержал организаторов Уимблдона и осудил скандальное решение ATP и WTA.

"Есть причина, почему Уимблдон является, пожалуй, известнейшим теннисным соревнованием. С очками или без них есть вещи гораздо более важные, чем теннис. В эти трудные времена Уимблдон на правильной стороне, он сохранит свою идеальную репутацию. Что касается остальных, то это их выбор", – написал Долгополов в Twitter.

There is a reason Wimbledon is probably the most known tennis competition. Points or no points, there are things way bigger than tennis and in these hard times, Wimbledon is on the right side and will stay with its perfect reputation

As for the rest, its their choice https://t.co/ULaw8cqIDd — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 20, 2022

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Ранее один из лучших теннисистов в истории Украины Сергей Стаховский назвал решение руководства АТР самым позорным днем для тенниса.