Позорный день для тенниса! Украинец взбешен отношением к оккупантам

Aссоциация теннисистов-профессионалов (АТР) официально объявила о том, что не будет начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022. Причина – британцы отказались допускать к соревнованиям теннисистов России и Беларуси, которые не осуждают преступные действия Кремля.

Эта новость взбесила одного из лучших теннисистов в истории Украины Сергея Стаховского. Кстати, он недавно встречался с президентом Эстонии.

Players which in 85 days where not able to produce any clear message of condemnation of invasion into Ukraine. Shameful day in tennis.2/2