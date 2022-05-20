Позорный день для тенниса! Украинец взбешен отношением к оккупантам

Сергей Стаховский возмущен руководством АТР, которое защитило российских и белорусских теннисистов изгнанных с турнира "Большого шлема"

Стаховский возмущен, что в теннисном мире поддерживают Россию / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Aссоциация теннисистов-профессионалов (АТР) официально объявила о том, что не будет начислять рейтинговые очки за Уимблдон-2022. Причина – британцы отказались допускать к соревнованиям теннисистов России и Беларуси, которые не осуждают преступные действия Кремля.

Эта новость взбесила одного из лучших теннисистов в истории Украины Сергея Стаховского. Кстати, он недавно встречался с президентом Эстонии.

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"Сказать, что я разочарован было бы приуменьшением. Никогда не думал, что кто-нибудь может стоять на стороне оккупантов и убийц. Но, кажется, даже мои друзья-теннисисты сочувствуют оккупантам и коллаборантам из России и Беларуси. Игрокам, которые за 85 дней не смогли продемонстрировать ни одного четкого заявления с осуждением вторжения в Украину. Позорный день для тенниса", – написал Стаховский в Twitter.