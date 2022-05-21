Вімблдон зберіг ідеальну репутацію. Долгополов відреагував на тенісний скандал

Організатори Вімблдону зайняли принципову позицію не допускати до турніру всіх представників Росії та Білорусі. Причина – військова агресія цих країн проти України.
У відповідь на це рішення тенісні асоціації АТР і WTA оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові очки за Вімблдон-2022.
Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав організаторів Вімблдона та засудив скандальне рішення ATP та WTA.
"Є причина, чому Вімблдон є, мабуть, найвідомішим тенісним змаганням. З очками або без них є речі набагато важливіші за теніс.
У ці важкі часи Вімблдон на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію. Щодо інших, то це їхній вибір", – написав Долгополов у Twitter.
The is a reason Wimbledon is probably the most known tennis competition. Points or no points, є things way bigger than tennis and in these hard times, Wimbledon is on the right side and will stay with its perfect reputation- Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 20, 2022
As for the rest, its their choice https://t.co/ULaw8cqIDd
Раніше один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський назвав рішення керівництва АТР найганебнішим днем для тенісу.