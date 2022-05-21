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Вімблдон зберіг ідеальну репутацію. Долгополов відреагував на тенісний скандал

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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21 травня, 11:47
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Керівництво тенісних асоціацій АТР та WTA ганебно прийняло бік країни вбивць та ґвалтівників. Таке рішення викликало хвилю невдоволення серед спортсменів
Український тенісист Олександр Долгополов найстаріший тенісний турнір
Український тенісист Олександр Долгополов найстаріший тенісний турнір / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори Вімблдону зайняли принципову позицію не допускати до турніру всіх представників Росії та Білорусі. Причина – військова агресія цих країн проти України.

У відповідь на це рішення тенісні асоціації АТР і WTA оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові очки за Вімблдон-2022.

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Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав організаторів Вімблдона та засудив скандальне рішення ATP та WTA.

"Є причина, чому Вімблдон є, мабуть, найвідомішим тенісним змаганням. З очками або без них є речі набагато важливіші за теніс.

У ці важкі часи Вімблдон на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію. Щодо інших, то це їхній вибір", – написав Долгополов у Twitter.

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Раніше один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський назвав рішення керівництва АТР найганебнішим днем для тенісу.

Стаховський обурений, що у тенісному світі підтримують Росію
Стаховський обурений, що у тенісному світі підтримують Росію / Фото: Колаж: Сьогодні

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