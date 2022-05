Вімблдон зберіг ідеальну репутацію. Долгополов відреагував на тенісний скандал

Організатори Вімблдону зайняли принципову позицію не допускати до турніру всіх представників Росії та Білорусі. Причина – військова агресія цих країн проти України.

У відповідь на це рішення тенісні асоціації АТР і WTA оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові очки за Вімблдон-2022.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав організаторів Вімблдона та засудив скандальне рішення ATP та WTA.

The is a reason Wimbledon is probably the most known tennis competition. Points or no points, є things way bigger than tennis and in these hard times, Wimbledon is on the right side and will stay with its perfect reputation

As for the rest, its their choice https://t.co/ULaw8cqIDd