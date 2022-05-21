Вімблдон зберіг ідеальну репутацію. Долгополов відреагував на тенісний скандал

Керівництво тенісних асоціацій АТР та WTA ганебно прийняло бік країни вбивць та ґвалтівників. Таке рішення викликало хвилю невдоволення серед спортсменів

Український тенісист Олександр Долгополов найстаріший тенісний турнір / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори Вімблдону зайняли принципову позицію не допускати до турніру всіх представників Росії та Білорусі. Причина – військова агресія цих країн проти України.

У відповідь на це рішення тенісні асоціації АТР і WTA оголосили, що не нараховуватимуть рейтингові очки за Вімблдон-2022.

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Колишній український тенісист Олександр Долгополов підтримав організаторів Вімблдона та засудив скандальне рішення ATP та WTA.

"Є причина, чому Вімблдон є, мабуть, найвідомішим тенісним змаганням. З очками або без них є речі набагато важливіші за теніс. У ці важкі часи Вімблдон на правильній стороні, він збереже свою ідеальну репутацію. Щодо інших, то це їхній вибір", – написав Долгополов у Twitter.

The is a reason Wimbledon is probably the most known tennis competition. Points or no points, є things way bigger than tennis and in these hard times, Wimbledon is on the right side and will stay with its perfect reputation

As for the rest, its their choice https://t.co/ULaw8cqIDd - Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 20, 2022

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Раніше один із найкращих тенісистів в історії України Сергій Стаховський назвав рішення керівництва АТР найганебнішим днем для тенісу.