Надаль рвет и мечет! Испанец сотворил камбэк на Уимблдоне и продолжил борьбу за Большой шлем

Рафа выдержал более чем четырехчасовой поединок против Тэйлора Фрица и эффектно проследовал в полуфинал

Рафаэль Надаль сыграет в полуфинале Уимблдона с Ником Кирьосом

Близятся к концу одиночные турниры на Уимблдоне. Уже определились полуфиналисты в мужской и женской категориях, которые поборются за финал.

Сегодня яркую победу в четвертьфинале добыл легендарный Рафаэль Надаль. 36-летний испанец провел изнурительный поединок против американца Тэйлора Фрица и был на грани вылета.

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Рафа уступил два из первых трех сетов (3:6 / 7:5 / 3:6), однако на жилах вытянул последние два (7:5 / 7:6). Финальный тай-брейк продлился аж 24 подачи, а сам матч немного не дотянул до 4,5 часа.

Причем посреди игры Надаль был вынужден просить медицинский тайм-аут. За встречу Рафа реализовал 7 из 14 брейк-поинтов, подал 5 эйсов, а также допустил семь двойных ошибок.

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В полуфинале Надаль сразится с австралийцем Ником Кирьосом, который сегодня без проблем одолел Кристиана Гарина (6:4 / 6:3 / 7:6). Во втором матче 1/2 финала сыграют Новак Джокович и Кэмерон Норри.

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Рафаэль продолжает сохранять шансы собрать Большой шлем в этом году. Напомним, что ему уже покорились Australian Open и Ролан Гаррос. Впереди еще будет US Open, на который может не поехать Новак Джокович.

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К слову, в женском турнире также уже известны все полуфиналистки. Онс Жабер сыграет против Татьяны Марии, а Елене Рыбакиной будет противостоять Симона Халеп.