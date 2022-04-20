Медведев и Рублев идут на*уй! Уимблдон состоится без россиян

Крутое решение британских организаторов гранд-слэма. Россиян и белорусов не допустят к соревнованиям

Россиян не допустят на Уимблдон / Фото: Коллаж: Сегодня

Авторитетное издание New York Times сообщает, что организаторы Уимблдона приняли решение не допускать к турниру всех представителей России. Ограничения на участие могут коснуться и теннисистов из Беларуси, но по ним окончательного решения еще нет.

Реклама

Причиной таких санкций стало военное вторжение России на территорию Украины. Власти Великобритании сначала хотели потребовать от спортсменов из РФ и Беларуси подписание декларации, где они не поддерживают действия их правительств по военной агрессии в Украине. Но теперь решили просто не допустить всех спортсменов из этих стран.

Уимблдон / Фото: Reuters

Напомним, что на игроков из страны-агрессора накладываются санкции, а клубы и сборные отстранены от разных соревнований. Исключением является индивидуальный теннис, где россияне продолжают выступать под нейтральным флагом.

Реклама

Даниил Медведев на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Андрей Рублев / Фото: Reuters

Теперь же британский мэйджор могут пропустить один из лучших теннисистов мира Даниил Медведев, а также его коллега по сборной Андрей Рублев. Оба входят в топ-10 рейтинга ATP.

Реклама

Уимблдонский теннисный турнир 2020 отменен / Фото: Getty Images

Все официальные решения Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявит в середине мая. А сам турнир состоится с 27 июня по 10 июля этого года.

Теннисный центр ФТУ в Ирпене / Фото: Федерация тенниса Украины

Учитывая преступления орков на территории Украины, которые коснулись и тенниса, то такие решения и санкции являются поддержкой нашей страны.