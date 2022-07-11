Повстання проти тренера! Збірна України звернулася до міністра

Стрибуни у воду написали відкритий лист Вадиму Гутцайту, в якому пояснили, чому їм не комфортно працювати з головним тренером Іллею Квашою

Спортсмени просять Гутцайта вплинути на Квашу / Фото: Колаж: Сьогодні

Члени національної збірної України зі стрибків у воду звернулися з відкритим листом до міністра спорту Вадима Гутцайта. Вони розповіли про постійні чвари, які йдуть між головним тренером Іллею Квашею та спортсменами. Взимку Квашу зі скандалом призначили тренером збірної.

"Шантаж, погрози та приниження – стали нормою у спілкуванні з тими з членів збірної, хто хоч трохи має залежність від поточної ситуації з відбором, місцезнаходженням, обраним для тренувань та іншими питаннями, що вимагають виконання домовленостей для їх вирішення. Від таких "новацій" страждають не лише результати, а кожен із нас", – йдеться у листі.

Спортсмени також обурені знеціненням ролі особистого тренера. Все це та багато іншого роз'єднує команду, сіє паніку і приносить напругу та стрес у звичний тренувальний процес.

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Також у листі були викладені особисті приклади, що красномовно свідчать про все вищезгадане.

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