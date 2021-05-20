Історія однієї фотографії. Чому гонщики палили на "Тур де Франс"

Цей легендарний знімок із знаменитої велогонки "Тур де Франс" був зроблений в 1927 році і надрукований в книзі An Intimate Portrait of the Tour de France.
По центру палять два відомих бельгійських гонщика, переможці етапів "Тур де Франс", Жульєн Вервеке і Моріс Гелдхол.
У ті роки існувала думка, що куріння відкриває спортсменам друге дихання і дуже корисне в тих видах спорту, де потрібна витривалість.
Зараз цей знімок настільки популярний, що в інтернеті можна купити футболку, сумку або чохол для телефону із зображенням бельгійських велосипедистів.
Світоліна вразила підписників чарівною сукнею-вишиванкою
Діти влаштували масову бійку на турнірі з хокею в Росії. Бігли рознімати навіть батьки
Як Україні виграти Євро. Прокладаємо шлях до трофея
Читайте також інші матеріали з рубрики "Історія однієї фотографії":