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Історія однієї фотографії. Чому гонщики палили на "Тур де Франс"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 травня, 16:58
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Два бельгійських велосипедиста Жульєн Вервеке і Моріс Гелдхол палили по ходу знаменитої багатоденки. Тоді вважалося, що куріння корисно для витривалості

Цей легендарний знімок із знаменитої велогонки "Тур де Франс" був зроблений в 1927 році і надрукований в книзі An Intimate Portrait of the Tour de France.

По центру палять два відомих бельгійських гонщика, переможці етапів "Тур де Франс", Жульєн Вервеке і Моріс Гелдхол.

У ті роки існувала думка, що куріння відкриває спортсменам друге дихання і дуже корисне в тих видах спорту, де потрібна витривалість.

Зараз цей знімок настільки популярний, що в інтернеті можна купити футболку, сумку або чохол для телефону із зображенням бельгійських велосипедистів.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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