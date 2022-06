Несподіване місце України. ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних

У червні національні команди провели матчі відбору на ЧС-2022 і Ліги націй. За підсумками поєдинків ФІФА оновила рейтинг збірних.

Підопічні Петракова зберегли за собою 27-й рядок рейтингу, набравши 1542,79 бала. "Синьо-жовті" зіграли у червні п'ять матчів, з яких три виграли, один звели внічию і один програли (Шотландія – 3:1, Уельс – 0:1, Ірландія – 1:0, 1:1, Вірменія – 3:0).

Серед європейських збірних Україна перебуває на 16-й позиції.

Суперники збірної України в Лізі націй посідають у рейтингу такі місця: Шотландія – 45-те, Ірландія – 47-ме, Вірменія – 92-ге.

Очолює реєстр найсильніших команд Бразилія, на другому місці Бельгія, а замикає трійку Аргентина, яка відтіснила Францію на 4-й рядок.

...

Latest FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!



Brazil stay top

Kazakhstan the big climbers

Франція fall out of the top three

Argentina on the podium



https://t.co/a21y1LVBnL pic.twitter.com/OkJ6mWnsFm